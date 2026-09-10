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Бункер отработанного тонера HP CE265A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бункер отработанного тонера HP CE265A

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Бункер отработанного тонера HP CE265A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 389713
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Аксессуары для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
CM4540, CP4025, CP4525, M651, M680
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х17х10
Вес, г.
500

Описание товара Бункер отработанного тонера HP CE265A

Наша миссия — создавать технологии, которые помогают сделать жизнь лучше для всех и всюду: для каждого человека, каждой организации и каждого сообщества во всем мире. В этом мы черпаем силы и вдохновение, чтобы создавать то, к чему стремимся. Чтобы изобретать и изменять. Чтобы разрабатывать функциональные возможности, которые поражают воображение. Мы всегда стремимся вперед, потому что вы стремитесь вперед. Вы по-новому подходите к работе. К игре. К жизни. Наши технологии позволят вам по-новому взглянуть на мир.

Отзывы о товаре Бункер отработанного тонера HP CE265A




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Аксессуары для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
CM4540, CP4025, CP4525, M651, M680
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Страна производитель
Китай
Описание
Наша миссия — создавать технологии, которые помогают сделать жизнь лучше для всех и всюду: для каждого человека, каждой организации и каждого сообщества во всем мире. В этом мы черпаем силы и вдохновение, чтобы создавать то, к чему стремимся. Чтобы изобретать и изменять. Чтобы разрабатывать функциональные возможности, которые поражают воображение. Мы всегда стремимся вперед, потому что вы стремитесь вперед. Вы по-новому подходите к работе. К игре. К жизни. Наши технологии позволят вам по-новому взглянуть на мир.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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