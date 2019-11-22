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Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка

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Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 1
Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 2
Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 3
Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 4
Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 5
Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 6
Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 7
Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 8
Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 9
Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 10
Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 11
Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 12
Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 13
Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 14
Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 15
Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 16
Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 17
Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 18
Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 19
Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 20
Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 21
Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 22
Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 23
Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 24
Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 25
Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 26
Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.11.2019
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
EVERYDAY LIFE
Жанр
Зарубежный поп-рок, Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 1
  • Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 2
  • Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 3
  • Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 4
  • Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 5
  • Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 6
  • Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 7
  • Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 8
  • Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 9
  • Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 10
  • Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 11
  • Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 12
  • Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 13
  • Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 14
  • Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 15
  • Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 16
  • Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 17
  • Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 18
  • Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 19
  • Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 20
  • Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 21
  • Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 22
  • Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 23
  • Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 24
  • Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 25
  • Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 26
  • Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387435
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.11.2019
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
EVERYDAY LIFE
Жанр
Зарубежный поп-рок, Alternative Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка

Track List

Sunrise

A1Sunrise
A2Church
A3Trouble In Town
A4Broken
B1Daddy
B2WOTW / POTP
B3Arabesque
B4When I Need A Friend

Sunset

C1Guns
C2Orphans
C3Ek?
C4Cry Cry Cry
D1Old Friends
D2??? ???
D3Champion Of The World
D4Everyday Life

Отзывы о товаре Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.11.2019
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
EVERYDAY LIFE
Жанр
Зарубежный поп-рок, Alternative Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Описание

Track List

Sunrise

A1Sunrise
A2Church
A3Trouble In Town
A4Broken
B1Daddy
B2WOTW / POTP
B3Arabesque
B4When I Need A Friend

Sunset

C1Guns
C2Orphans
C3Ek?
C4Cry Cry Cry
D1Old Friends
D2??? ???
D3Champion Of The World
D4Everyday Life
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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