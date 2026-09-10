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Зажигалка Zippo Replica (1941B) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo Replica (1941B)

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Зажигалка Zippo Replica (1941B) - фото 2
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Зажигалка Zippo Replica (1941B) - фото 4
Зажигалка Zippo Replica (1941B) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Replica
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo Replica (1941B) - фото 1
  • Зажигалка Zippo Replica (1941B) - фото 2
  • Зажигалка Zippo Replica (1941B) - фото 3
  • Зажигалка Zippo Replica (1941B) - фото 4
  • Зажигалка Zippo Replica (1941B) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387142
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Зажигалка Zippo Replica (1941B)
4 980 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Replica
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
золотой
Особенности
заправка - бензин, материал корпуса - латунь
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo Replica (1941B)

• Brushed Brass • Корпус имеет плоские стенки с более острыми углами • Крышка и нижняя часть корпуса фиксируется четырёхцилиндровой петлёй • Рекомендуем заправлять только первоклассным топливом Zippo

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Replica (1941B)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Replica
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
золотой
Особенности
заправка - бензин, материал корпуса - латунь
Страна производитель
США
Описание
• Brushed Brass • Корпус имеет плоские стенки с более острыми углами • Крышка и нижняя часть корпуса фиксируется четырёхцилиндровой петлёй • Рекомендуем заправлять только первоклассным топливом Zippo
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo Replica (1941B) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4980 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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