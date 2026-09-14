Зажигалка Zippo Radiant с покрытием High Polish Black черная глянцевая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 040 руб.
В наличии
Код товара: 738398
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 040 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
черный
Особенности
глянцевая
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
7х5х2
Вес, г.
150
Описание товара Зажигалка Zippo Radiant с покрытием High Polish Black черная глянцевая
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Центральное место на этой блестящей черной зажигалке с дымчатым цветным изображением занимает значок пламени Zippo, дополненный логотипом Zippo и годом основания компании. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитЗажигалка Zippo Spacey Eye с покрытием Multi Color разноцветная ...
-
В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитЗажигалка Zippo Единение с покрытием One with Nature Design High...
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитЗажигалка Zippo Classic с покрытием Antique Brass (29149)
-
В наличииЦена 4 920 руб.1230 руб. в СплитЗажигалка Zippo с покрытием Art Deco Flame High Polish Bras
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитЗажигалка Zippo (1941Replica) (24096)
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитЗажигалка Zippo Replica (1941B)
-
В наличииЦена 5 040 руб.1260 руб. в СплитЗажигалка Zippo Wheel Of Fortune с покрытием High Polish Black ч...
-
В наличииЦена 5 040 руб.1260 руб. в СплитЗажигалка Zippo Dot Matrix с покрытием Multi Color разноцветная ...
-
В наличииЦена 5 040 руб.1260 руб. в СплитЗажигалка Zippo Marble Flame с покрытием High Polish Black черна...
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитЗажигалка Zippo Dead Mans Hand с покрытием Street Chrome серебри...
-
В наличииЦена 5 240 руб.1310 руб. в СплитЗажигалка Zippo Classic с покрытием Black Ice (28323)
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитЗажигалка Zippo Classic с покрытием Black Matte черная матовая
Бренд
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
черный
Особенности
глянцевая
Страна производитель
США
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Центральное место на этой блестящей черной зажигалке с дымчатым цветным изображением занимает значок пламени Zippo, дополненный логотипом Zippo и годом основания компании. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
Зажигалка Zippo Radiant с покрытием High Polish Black черная глянцевая - стоимость товара 5040 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Radiant с покрытием High Polish Black черная глянцевая