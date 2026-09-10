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Зажигалка Zippo (1941Replica) (24096) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo (1941Replica) (24096)

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Зажигалка Zippo (1941Replica) (24096) - фото 1
Зажигалка Zippo (1941Replica) (24096) - фото 2
Зажигалка Zippo (1941Replica) (24096) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo (1941Replica) (24096) - фото 1
  • Зажигалка Zippo (1941Replica) (24096) - фото 2
  • Зажигалка Zippo (1941Replica) (24096) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386814
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo (1941Replica) (24096)
4 980 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
черный
Особенности
корпус имеет плоские стенки с более острыми углами, чем у стандартных ветроустойчивых зажигалок, крышка и нижняя часть корпуса фиксируется четырёхцилиндровой петлёй, пожизненная гарантия, рекомендуем заправлять только первоклассным топливом Zippo
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo (1941Replica) (24096)

Зажигалка Zippo 1941 Replica 24096 выполнена с учетом всех особенностей модели 40-х годов. Четырехзвенная петля позволяет откинуть крышку на 180?. Благодаря скругленным углам зажигалка удобно располагается в руке. Покрытие Black Ice при слабом освещении выглядит черным, а при дневном ярком свете - серебристо-серым. Модель поставляется в оригинальной коробке изготовленной из экологически чистых материалов.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo (1941Replica) (24096)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
черный
Особенности
корпус имеет плоские стенки с более острыми углами, чем у стандартных ветроустойчивых зажигалок, крышка и нижняя часть корпуса фиксируется четырёхцилиндровой петлёй, пожизненная гарантия, рекомендуем заправлять только первоклассным топливом Zippo
Страна производитель
США
Описание
Зажигалка Zippo 1941 Replica 24096 выполнена с учетом всех особенностей модели 40-х годов. Четырехзвенная петля позволяет откинуть крышку на 180?. Благодаря скругленным углам зажигалка удобно располагается в руке. Покрытие Black Ice при слабом освещении выглядит черным, а при дневном ярком свете - серебристо-серым. Модель поставляется в оригинальной коробке изготовленной из экологически чистых материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo (1941Replica) (24096) - стоимость товара 4980 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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