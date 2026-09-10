Зажигалка Zippo (1941Replica) (24096)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб.
В наличии
Код товара: 386814
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 980 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
черный
Особенности
корпус имеет плоские стенки с более острыми углами, чем у стандартных ветроустойчивых зажигалок, крышка и нижняя часть корпуса фиксируется четырёхцилиндровой петлёй, пожизненная гарантия, рекомендуем заправлять только первоклассным топливом Zippo
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
70
Описание товара Зажигалка Zippo (1941Replica) (24096)
Зажигалка Zippo 1941 Replica 24096 выполнена с учетом всех особенностей модели 40-х годов. Четырехзвенная петля позволяет откинуть крышку на 180?. Благодаря скругленным углам зажигалка удобно располагается в руке. Покрытие Black Ice при слабом освещении выглядит черным, а при дневном ярком свете - серебристо-серым. Модель поставляется в оригинальной коробке изготовленной из экологически чистых материалов.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
черный
Особенности
корпус имеет плоские стенки с более острыми углами, чем у стандартных ветроустойчивых зажигалок, крышка и нижняя часть корпуса фиксируется четырёхцилиндровой петлёй, пожизненная гарантия, рекомендуем заправлять только первоклассным топливом Zippo
Страна производитель
США
Зажигалка Zippo 1941 Replica 24096 выполнена с учетом всех особенностей модели 40-х годов. Четырехзвенная петля позволяет откинуть крышку на 180?. Благодаря скругленным углам зажигалка удобно располагается в руке. Покрытие Black Ice при слабом освещении выглядит черным, а при дневном ярком свете - серебристо-серым. Модель поставляется в оригинальной коробке изготовленной из экологически чистых материалов.
Зажигалка Zippo (1941Replica) (24096) - стоимость товара 4980 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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