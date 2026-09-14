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Зажигалка Zippo Dead Mans Hand с покрытием Street Chrome серебристая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo Dead Mans Hand с покрытием Street Chrome серебристая

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Зажигалка Zippo Dead Mans Hand с покрытием Street Chrome серебристая - фото 1
Зажигалка Zippo Dead Mans Hand с покрытием Street Chrome серебристая - фото 2
Зажигалка Zippo Dead Mans Hand с покрытием Street Chrome серебристая - фото 3
Зажигалка Zippo Dead Mans Hand с покрытием Street Chrome серебристая - фото 4
Зажигалка Zippo Dead Mans Hand с покрытием Street Chrome серебристая - фото 5
Зажигалка Zippo Dead Mans Hand с покрытием Street Chrome серебристая - фото 6
Зажигалка Zippo Dead Mans Hand с покрытием Street Chrome серебристая - фото 7
Зажигалка Zippo Dead Mans Hand с покрытием Street Chrome серебристая - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo Dead Mans Hand с покрытием Street Chrome серебристая - фото 1
  • Зажигалка Zippo Dead Mans Hand с покрытием Street Chrome серебристая - фото 2
  • Зажигалка Zippo Dead Mans Hand с покрытием Street Chrome серебристая - фото 3
  • Зажигалка Zippo Dead Mans Hand с покрытием Street Chrome серебристая - фото 4
  • Зажигалка Zippo Dead Mans Hand с покрытием Street Chrome серебристая - фото 5
  • Зажигалка Zippo Dead Mans Hand с покрытием Street Chrome серебристая - фото 6
  • Зажигалка Zippo Dead Mans Hand с покрытием Street Chrome серебристая - фото 7
  • Зажигалка Zippo Dead Mans Hand с покрытием Street Chrome серебристая - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 200 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738470
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажигалка Zippo Dead Mans Hand с покрытием Street Chrome серебристая
5 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
с покрытием Street Chrome
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
7х5х2
Вес, г.
150

Описание товара Зажигалка Zippo Dead Mans Hand с покрытием Street Chrome серебристая

Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Рука мертвеца — одна из самых известных рук в покере с парой черных тузов и черных восьмерок. Предположительно, эту пару держал в руке «Дикий» Билл Хикок, когда его застрелили в 1876 году. Эмблема «Рука мертвеца» двойная: на крышке зажигалки с покрытием поцарапанный хром покоится рука скелета, а в другой руке внизу — легендарная покерная комбинация. Но этот дизайн больше, чем кажется на первый взгляд. Откройте крышку зажигалки, и внутри вас ждет эмблема-сюрприз – игральная карта Zippo. Играть с «Рукой мертвеца» - настоящая авантюра, но эта фигура стоит того, чтобы рискнуть. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Dead Mans Hand с покрытием Street Chrome серебристая




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
с покрытием Street Chrome
Страна производитель
США
Описание
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Рука мертвеца — одна из самых известных рук в покере с парой черных тузов и черных восьмерок. Предположительно, эту пару держал в руке «Дикий» Билл Хикок, когда его застрелили в 1876 году. Эмблема «Рука мертвеца» двойная: на крышке зажигалки с покрытием поцарапанный хром покоится рука скелета, а в другой руке внизу — легендарная покерная комбинация. Но этот дизайн больше, чем кажется на первый взгляд. Откройте крышку зажигалки, и внутри вас ждет эмблема-сюрприз – игральная карта Zippo. Играть с «Рукой мертвеца» - настоящая авантюра, но эта фигура стоит того, чтобы рискнуть. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo Dead Mans Hand с покрытием Street Chrome серебристая – стоимость товара 5200 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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