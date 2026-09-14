Зажигалка Zippo Dead Mans Hand с покрытием Street Chrome серебристая
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Характеристики
Описание товара Зажигалка Zippo Dead Mans Hand с покрытием Street Chrome серебристая
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Рука мертвеца — одна из самых известных рук в покере с парой черных тузов и черных восьмерок. Предположительно, эту пару держал в руке «Дикий» Билл Хикок, когда его застрелили в 1876 году. Эмблема «Рука мертвеца» двойная: на крышке зажигалки с покрытием поцарапанный хром покоится рука скелета, а в другой руке внизу — легендарная покерная комбинация. Но этот дизайн больше, чем кажется на первый взгляд. Откройте крышку зажигалки, и внутри вас ждет эмблема-сюрприз – игральная карта Zippo. Играть с «Рукой мертвеца» - настоящая авантюра, но эта фигура стоит того, чтобы рискнуть. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
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