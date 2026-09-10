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Держатель универсальный Manfrotto MTWISTGRIP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель универсальный Manfrotto MTWISTGRIP

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Держатель универсальный Manfrotto MTWISTGRIP - фото 1
Держатель универсальный Manfrotto MTWISTGRIP - фото 2
Держатель универсальный Manfrotto MTWISTGRIP - фото 3
Держатель универсальный Manfrotto MTWISTGRIP - фото 4
Держатель универсальный Manfrotto MTWISTGRIP - фото 5
Держатель универсальный Manfrotto MTWISTGRIP - фото 6
Держатель универсальный Manfrotto MTWISTGRIP - фото 7
Держатель универсальный Manfrotto MTWISTGRIP - фото 8
Держатель универсальный Manfrotto MTWISTGRIP - фото 9
Держатель универсальный Manfrotto MTWISTGRIP - фото 10
Держатель универсальный Manfrotto MTWISTGRIP - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель универсальный
  • Держатель универсальный Manfrotto MTWISTGRIP - фото 1
  • Держатель универсальный Manfrotto MTWISTGRIP - фото 2
  • Держатель универсальный Manfrotto MTWISTGRIP - фото 3
  • Держатель универсальный Manfrotto MTWISTGRIP - фото 4
  • Держатель универсальный Manfrotto MTWISTGRIP - фото 5
  • Держатель универсальный Manfrotto MTWISTGRIP - фото 6
  • Держатель универсальный Manfrotto MTWISTGRIP - фото 7
  • Держатель универсальный Manfrotto MTWISTGRIP - фото 8
  • Держатель универсальный Manfrotto MTWISTGRIP - фото 9
  • Держатель универсальный Manfrotto MTWISTGRIP - фото 10
  • Держатель универсальный Manfrotto MTWISTGRIP - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385335
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Держатель универсальный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х4
Вес, г.
200

Описание товара Держатель универсальный Manfrotto MTWISTGRIP

Расширяет потенциал любого смартфона. Легкая в использовании подвижный зажим и его фиксатор. Универсальные крепления для света и штатива. Тонкий и удобный по форме, портативный. Высококачественные материалы – полностью произведено в Италии.

Отзывы о товаре Держатель универсальный Manfrotto MTWISTGRIP




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Держатель универсальный
Страна производитель
Китай
Описание
Расширяет потенциал любого смартфона. Легкая в использовании подвижный зажим и его фиксатор. Универсальные крепления для света и штатива. Тонкий и удобный по форме, портативный. Высококачественные материалы – полностью произведено в Италии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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