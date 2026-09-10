Мясорубка Аксион М 61.01 черный/серебристый
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Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
300
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
белый, серебристый, черный
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
4
Насадки
насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе, диск для фарша
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 376416
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
300
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
белый, серебристый, черный
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
4
Насадки
насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе, диск для фарша
Материал лотка
пластик
Комплектация
для Кеббе
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
35х25х13
Вес, кг.
5.45
Описание товара Мясорубка Аксион М 61.01 черный/серебристый
Мясорубка мощностью 2000 Вт, производительность 4 кг/мин, система реверса, насадки: для приготовления колбас, кеббе, отсек для хранения шнура, отсек для хранения насадок.
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Теги товара: для колбас, пластиковые
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Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
300
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
белый, серебристый, черный
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
4
Насадки
насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе, диск для фарша
Материал лотка
пластик
Комплектация
для Кеббе
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Страна производитель
Россия
Мясорубка мощностью 2000 Вт, производительность 4 кг/мин, система реверса, насадки: для приготовления колбас, кеббе, отсек для хранения шнура, отсек для хранения насадок.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, металлические
Теги товара: для колбас, пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, металлические
Теги товара: для колбас, пластиковые
Мясорубка Аксион М 61.01 черный/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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