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FM-трансмиттер Ritmix FMT-A780 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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FM-трансмиттер Ritmix FMT-A780 черный

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FM-трансмиттер Ritmix FMT-A780 черный - фото 1
FM-трансмиттер Ritmix FMT-A780 черный - фото 2
FM-трансмиттер Ritmix FMT-A780 черный - фото 3
FM-трансмиттер Ritmix FMT-A780 черный - фото 4
FM-трансмиттер Ritmix FMT-A780 черный - фото 5
FM-трансмиттер Ritmix FMT-A780 черный - фото 6
FM-трансмиттер Ritmix FMT-A780 черный - фото 7
FM-трансмиттер Ritmix FMT-A780 черный - фото 8
FM-трансмиттер Ritmix FMT-A780 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
FM-трансмиттер
  • FM-трансмиттер Ritmix FMT-A780 черный - фото 1
  • FM-трансмиттер Ritmix FMT-A780 черный - фото 2
  • FM-трансмиттер Ritmix FMT-A780 черный - фото 3
  • FM-трансмиттер Ritmix FMT-A780 черный - фото 4
  • FM-трансмиттер Ritmix FMT-A780 черный - фото 5
  • FM-трансмиттер Ritmix FMT-A780 черный - фото 6
  • FM-трансмиттер Ritmix FMT-A780 черный - фото 7
  • FM-трансмиттер Ritmix FMT-A780 черный - фото 8
  • FM-трансмиттер Ritmix FMT-A780 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 375734
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Характеристики

Бренд
RITMIX
Тип товара
FM-трансмиттер
Размеры в упаковке, см
15х4х3
Вес, г.
113

Описание товара FM-трансмиттер Ritmix FMT-A780 черный

Многофункциональное устройство, сочетающее возможности автомобильного mp3-плеера и FM-трансмиттера с практичным одновременным использованием в качестве автомобильной USB-зарядки 5В 2,1А.

Отзывы о товаре FM-трансмиттер Ritmix FMT-A780 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
RITMIX
Тип товара
FM-трансмиттер
Описание
Многофункциональное устройство, сочетающее возможности автомобильного mp3-плеера и FM-трансмиттера с практичным одновременным использованием в качестве автомобильной USB-зарядки 5В 2,1А.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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