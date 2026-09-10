Настольная игра БИПЛАНТ 10011 Эрудит (черные фишки)
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Характеристики
Описание товара Настольная игра БИПЛАНТ 10011 Эрудит (черные фишки)
Настольная игра БИПЛАНТ 10011 Эрудит (черные фишки)
Веселое занятие для всей семьи — совместная игра, от которой каждый получит удовольствие. Ее цель не выяснить, кто самый умный и начитанный (хотя в этом она тоже поможет), а подарить каждому максимум положительных эмоций!
В комплекте
Общее игровое поле
131 фишка-буква
Инструкция
Привнести разнообразие в тихие семейные вечера поможет эта игра. Предназначена для небольших — до 4-х человек — компаний, и будет одинаково интересна как детям, так и взрослым. Удобное игровое поле, бонусные клетки, увеличивающие общее количество баллов у игрока, успевшего их занять, достаточное количество фишек даже для самых сложных слов.
В задачи каждого игрока входит составить как можно больше длинных слов, используя для этого своим фишки с буквами. Каждая буква имеет свою "цену": количество очков, которые получит игрок, используя ее. Поэтому выигрышная стратегия: использовать сложные буквы и занимать бонусные клетки поля раньше противника.
Во время игры пополняется словарный запас и расширяется его активная часть, усваивается правильное правописание сложных слов. А самые маленькие игроки учатся быстро читать, развивают усидчивость и внимательность.
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Настольная игра БИПЛАНТ 10011 Эрудит (черные фишки)
Веселое занятие для всей семьи — совместная игра, от которой каждый получит удовольствие. Ее цель не выяснить, кто самый умный и начитанный (хотя в этом она тоже поможет), а подарить каждому максимум положительных эмоций!
В комплекте
Общее игровое поле
131 фишка-буква
Инструкция
Привнести разнообразие в тихие семейные вечера поможет эта игра. Предназначена для небольших — до 4-х человек — компаний, и будет одинаково интересна как детям, так и взрослым. Удобное игровое поле, бонусные клетки, увеличивающие общее количество баллов у игрока, успевшего их занять, достаточное количество фишек даже для самых сложных слов.
В задачи каждого игрока входит составить как можно больше длинных слов, используя для этого своим фишки с буквами. Каждая буква имеет свою "цену": количество очков, которые получит игрок, используя ее. Поэтому выигрышная стратегия: использовать сложные буквы и занимать бонусные клетки поля раньше противника.
Во время игры пополняется словарный запас и расширяется его активная часть, усваивается правильное правописание сложных слов. А самые маленькие игроки учатся быстро читать, развивают усидчивость и внимательность.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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