Описание товара Настольная игра БИПЛАНТ 10011 Эрудит (черные фишки)

Настольная игра БИПЛАНТ 10011 Эрудит (черные фишки)

Веселое занятие для всей семьи — совместная игра, от которой каждый получит удовольствие. Ее цель не выяснить, кто самый умный и начитанный (хотя в этом она тоже поможет), а подарить каждому максимум положительных эмоций!

В комплекте

Общее игровое поле

131 фишка-буква

Инструкция

Привнести разнообразие в тихие семейные вечера поможет эта игра. Предназначена для небольших — до 4-х человек — компаний, и будет одинаково интересна как детям, так и взрослым. Удобное игровое поле, бонусные клетки, увеличивающие общее количество баллов у игрока, успевшего их занять, достаточное количество фишек даже для самых сложных слов.

В задачи каждого игрока входит составить как можно больше длинных слов, используя для этого своим фишки с буквами. Каждая буква имеет свою "цену": количество очков, которые получит игрок, используя ее. Поэтому выигрышная стратегия: использовать сложные буквы и занимать бонусные клетки поля раньше противника.

Во время игры пополняется словарный запас и расширяется его активная часть, усваивается правильное правописание сложных слов. А самые маленькие игроки учатся быстро читать, развивают усидчивость и внимательность.