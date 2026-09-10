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Настольная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 00037 Лото Русское зеленое купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настольная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 00037 Лото Русское зеленое

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Настольная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 00037 Лото Русское зеленое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
820 руб.  1 411 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 368994
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Характеристики

Бренд
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
Тип товара
Игра настольная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х16х6
Вес, г.
770

Описание товара Настольная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 00037 Лото Русское зеленое

По данным производителя, это самый популярный среди покупателей вариант "Русского лото" за последние 10 лет. В чем же его секрет? Это оптимальное соотношение по параметрам цена-качество.

В наборе есть все необходимое для любимой игры.

В комплекте

Деревянные бочонки (90 штук) в тканевом мешке

100 жетонов

24 карточки

Инструкция

Отзывы о товаре Настольная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 00037 Лото Русское зеленое




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Характеристики
Бренд
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
Тип товара
Игра настольная
Страна производитель
Китай
Описание

По данным производителя, это самый популярный среди покупателей вариант "Русского лото" за последние 10 лет. В чем же его секрет? Это оптимальное соотношение по параметрам цена-качество.

В наборе есть все необходимое для любимой игры.

В комплекте

Деревянные бочонки (90 штук) в тканевом мешке

100 жетонов

24 карточки

Инструкция

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Настольная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 00037 Лото Русское зеленое - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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