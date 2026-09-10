Стабилизатор Штиль IS2000
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Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Мощность, Вт
1500
Минимальное входное напряжение, В
165
Максимальное входное напряжение, В
310
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 365682
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
30
Ширина, см
7.8
Мощность, Вт
1500
Минимальное входное напряжение, В
165
Максимальное входное напряжение, В
310
Светодиодная индикация
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х20
Вес, кг.
3.2
Описание товара Стабилизатор Штиль IS2000
Однофазный стабилизатор напряжения IS2000 инверторного типа мощностью 2000 ВА/ 1500 Вт обеспечивает качественное электропитание: систем обогрева и водоснабжения, компьютерного оборудования, телевизоров, аудио- и видеосистем, осветительных приборов, холодильников, охранной сигнализации и электроинструментов.
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Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
30
Ширина, см
7.8
Мощность, Вт
1500
Минимальное входное напряжение, В
165
Максимальное входное напряжение, В
310
Светодиодная индикация
Да
Страна производитель
Китай
Однофазный стабилизатор напряжения IS2000 инверторного типа мощностью 2000 ВА/ 1500 Вт обеспечивает качественное электропитание: систем обогрева и водоснабжения, компьютерного оборудования, телевизоров, аудио- и видеосистем, осветительных приборов, холодильников, охранной сигнализации и электроинструментов.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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