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Игра настольная 1TOY ИГРА ДРОМ "Гимнастика ума" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра настольная 1TOY ИГРА ДРОМ "Гимнастика ума"

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Игра настольная 1TOY ИГРА ДРОМ &quot;Гимнастика ума&quot; - фото 1
Игра настольная 1TOY ИГРА ДРОМ &quot;Гимнастика ума&quot; - фото 2
Игра настольная 1TOY ИГРА ДРОМ &quot;Гимнастика ума&quot; - фото 3
Игра настольная 1TOY ИГРА ДРОМ &quot;Гимнастика ума&quot; - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
ассоциативная, развивающая
Возраст
от 6 лет
Максимальное количество участников
от 1 до 3
Количество деталей
66
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  • Игра настольная 1TOY ИГРА ДРОМ &quot;Гимнастика ума&quot; - фото 2
  • Игра настольная 1TOY ИГРА ДРОМ &quot;Гимнастика ума&quot; - фото 3
  • Игра настольная 1TOY ИГРА ДРОМ &quot;Гимнастика ума&quot; - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
870 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 364905
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Характеристики

Бренд
1TOY Игродром
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
ассоциативная, развивающая
Возраст
от 6 лет
Максимальное количество участников
от 1 до 3
Материал
пластик
Количество деталей
66
Комплектация
3 арифметических платформы, 60 колец, 3 игральных кубика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х6
Вес, г.
440

Описание товара Игра настольная 1TOY ИГРА ДРОМ "Гимнастика ума"

В этой игре необходимо с помощью выпавших 3-х цифр на кубиках и основных математических действий подобрать цифровой результат на платформе, все необходимое есть в наборе. Увлекательная игровая форма позволит развить интеллект и полезные навыки, получить массу впечатлений и весело провести досуг. Все изделия выполнены из качественных материалов, безвредных для малыша.

Отзывы о товаре Игра настольная 1TOY ИГРА ДРОМ "Гимнастика ума"




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Характеристики
Бренд
1TOY Игродром
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
ассоциативная, развивающая
Возраст
от 6 лет
Максимальное количество участников
от 1 до 3
Материал
пластик
Количество деталей
66
Комплектация
3 арифметических платформы, 60 колец, 3 игральных кубика
Страна производитель
Китай
Описание
В этой игре необходимо с помощью выпавших 3-х цифр на кубиках и основных математических действий подобрать цифровой результат на платформе, все необходимое есть в наборе. Увлекательная игровая форма позволит развить интеллект и полезные навыки, получить массу впечатлений и весело провести досуг. Все изделия выполнены из качественных материалов, безвредных для малыша.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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