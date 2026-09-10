Игра настольная 1TOY ИГРА ДРОМ "Гимнастика ума"
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Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
ассоциативная, развивающая
Возраст
от 6 лет
Максимальное количество участников
от 1 до 3
Количество деталей
66
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%870 руб. 1 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 364905
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
ассоциативная, развивающая
Возраст
от 6 лет
Максимальное количество участников
от 1 до 3
Материал
пластик
Количество деталей
66
Комплектация
3 арифметических платформы, 60 колец, 3 игральных кубика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х6
Вес, г.
440
Описание товара Игра настольная 1TOY ИГРА ДРОМ "Гимнастика ума"
В этой игре необходимо с помощью выпавших 3-х цифр на кубиках и основных математических действий подобрать цифровой результат на платформе, все необходимое есть в наборе. Увлекательная игровая форма позволит развить интеллект и полезные навыки, получить массу впечатлений и весело провести досуг. Все изделия выполнены из качественных материалов, безвредных для малыша.
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Бренд
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
ассоциативная, развивающая
Возраст
от 6 лет
Максимальное количество участников
от 1 до 3
Материал
пластик
Количество деталей
66
Комплектация
3 арифметических платформы, 60 колец, 3 игральных кубика
Страна производитель
Китай
В этой игре необходимо с помощью выпавших 3-х цифр на кубиках и основных математических действий подобрать цифровой результат на платформе, все необходимое есть в наборе. Увлекательная игровая форма позволит развить интеллект и полезные навыки, получить массу впечатлений и весело провести досуг. Все изделия выполнены из качественных материалов, безвредных для малыша.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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