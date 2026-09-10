Блок питания Crown 400W CM-PS400W Standart
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Характеристики
Описание товара Блок питания Crown 400W CM-PS400W Standart
Блок питания CROWN 400W [CM-PS400W] адаптирован для применения в домашних и офисных сборках. Он создан с использованием проверенных компонентов, за счет чего прослужит в течение продолжительного времени. Выпускается БП в формате ATX, он совместим с большинством компьютерных корпусов. Блок питания CROWN 400W [CM-PS400W] имеет мощность номинальную 400. При понижении напряжения до 12 В, этот параметр составляет 180. При покупке БП необходимо рассчитать энергопотребление компонентов сборки. В блок питания установлена активная система охлаждения. Благодаря ей поддерживается оптимальная температура внутри БП, вентилятор не допускает перегрев компонентов. Энергию блок питания получает от сети, входное напряжение – 230 В. В комплекте предоставляется кабель для его подключения к розетке. Процедура установки блока питания в корпусе проста, она не вызовет трудностей у владельца. В БП встроены кабели, с помощью которых происходит последующее подключение комплектующих.
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