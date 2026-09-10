Компьютерное кресло Chairman 610 черный
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Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 360785
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
78х58х33
Вес, кг.
14
Описание товара Компьютерное кресло Chairman 610 черный
Одно из самых популярных компактных кресел руководителя. Стильное (обратите снимание на яркие хромированные детали и сетчатую спинку!), современное, эргономичное - и недорогое.
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Одно из самых популярных компактных кресел руководителя. Стильное (обратите снимание на яркие хромированные детали и сетчатую спинку!), современное, эргономичное - и недорогое.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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