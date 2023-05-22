Блендер ручной GARLYN HB-310
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блендер ручной GARLYN HB-310
Компактный многофункциональный блендер GARLYN HB-310 – настоящий помощник на каждой кухне.
• 3в1: измельчение, блендирование, взбивание
• Скорость до 16000 оборотов в минуту
• Мощность 1300 ВТ
• Комплексная защита элементов M-Pro
Широкие возможности компактного устройства
3 функциональные насадки – в комплекте. Измельчайте продукты разной консистенции, блендируйте крем-супы и пюре, взбивайте воздушные крема для десертов и готовьте различные виды теста. Все это без труда можно сделать с помощью удобного и компактного блендера GARLYN HB-310.
Насадки из прочной и долговечной нержавеющей стали.
Мощный и быстрый
Мотор мощностью 1300 Вт рассчитан на быстрое и качественное выполнение различных задач. Блендер GARLYN HB-310 измельчает и взбивает продукты со скоростью до 16000 оборотов в минуту.
Встроенная система защиты элементов обеспечит долгий срок службы мотора даже при самых высоких нагрузках.
Идеальная консистенция – при каждом приготовлении
Качественные ножи погружного блендера и чаши измельчителя справятся даже с самыми сложными ингредиентами, обеспечив оптимальный результат. Наслаждайтесь нежными крем-супами, освежающими смузи, натуральными домашними соусами, готовьте домашний фарш из мяса и рыбы.
Основные характеристики:
- Напряжение: 220-240 В, 50-60 Гц
- Максимальная мощность: 1300 Вт
- Защита от перегрева: есть
- Защита от перегрузки: есть
- Скорость работы в основном режиме: 9 000-15 000 об/мин
- Скорость работы в режиме «Турбо»: 16 000 об/мин
- Плавная регулировка скорости: есть
- Объем чаши измельчителя с крышкой: 0,5 л
- Объем стакана для смешивания: 0,6 л
- Длина электрошнура: 1 м
- Габариты: 405 × 63 × 63 мм
- Вес: 1,7 кг
Видеообзор на Блендер ручной GARLYN HB-310
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• 3в1: измельчение, блендирование, взбивание
• Скорость до 16000 оборотов в минуту
• Мощность 1300 ВТ
• Комплексная защита элементов M-Pro
Широкие возможности компактного устройства
3 функциональные насадки – в комплекте. Измельчайте продукты разной консистенции, блендируйте крем-супы и пюре, взбивайте воздушные крема для десертов и готовьте различные виды теста. Все это без труда можно сделать с помощью удобного и компактного блендера GARLYN HB-310.
Насадки из прочной и долговечной нержавеющей стали.
Мощный и быстрый
Мотор мощностью 1300 Вт рассчитан на быстрое и качественное выполнение различных задач. Блендер GARLYN HB-310 измельчает и взбивает продукты со скоростью до 16000 оборотов в минуту.
Встроенная система защиты элементов обеспечит долгий срок службы мотора даже при самых высоких нагрузках.
Идеальная консистенция – при каждом приготовлении
Качественные ножи погружного блендера и чаши измельчителя справятся даже с самыми сложными ингредиентами, обеспечив оптимальный результат. Наслаждайтесь нежными крем-супами, освежающими смузи, натуральными домашними соусами, готовьте домашний фарш из мяса и рыбы.
Основные характеристики:
- Напряжение: 220-240 В, 50-60 Гц
- Максимальная мощность: 1300 Вт
- Защита от перегрева: есть
- Защита от перегрузки: есть
- Скорость работы в основном режиме: 9 000-15 000 об/мин
- Скорость работы в режиме «Турбо»: 16 000 об/мин
- Плавная регулировка скорости: есть
- Объем чаши измельчителя с крышкой: 0,5 л
- Объем стакана для смешивания: 0,6 л
- Длина электрошнура: 1 м
- Габариты: 405 × 63 × 63 мм
- Вес: 1,7 кг
Видеообзор на Блендер ручной GARLYN HB-310
Достоинства:
Материал ручки
Компактность
Мощность
Недостатки:
Нету
Комментарий:
Выбрала из-за высокой мощности и в общем внешний вид понравился. Пользуюсь месяц, рекомендую.
Достоинства:
Легкий и приятный в руке. Насадки легко входят-выходят. Мощность мотора приличная
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Пюре увеличивается в объеме примерно в 0,5 раза, становится воздушным, если речь о картошке. Фруктовые пюре для желейных тортов и пирожных – идеальной консистенции за 20-30 секунд.
Достоинства:
Вроде бы такой же функционал, как и везде, но всё равно разница в качестве чувствуется.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Всё по стандарту - измельчает, блендерит и взбивает. Во всех трёх режимах получается очень хорошо. Мощности хватает за глаза. Даже вареный нут для хумусной закуски готовит в два счета.
Достоинства:
Очень мощная модель. Ножи острые и из хорошего металла, на все время использования никаких зазубрин не появилось. В руке блендер лежит хорошо, кнопочки управления расположены на удобной высоте.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Блендер полностью устраивает, ничего плохого о нем сказать не могу даже при всем желании.
Достоинства:
Пользоваться удобно, ручка из очень хорошего пластика, на все время не облезла, трещин не появилось. Кнопки хорошо прожимаются.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Очень хороший блендер, хоть и в минимальной комплектации. С ним я делаю все, и для выпечки и для пюрешек, гоголь-моголь, напитки и пр.. Венчик хорошо взбивает тесто, измельчителем делаю фарш и рублю лук. Для ребенка готовые пюрешки практически не покупаю, а все делаю сама.
Достоинства:
Модель понравилась своей функциональностью, отсутствием ненужных насадок и удобной ручкой.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
В пользовании проблем не возникает. Блендер мощный, отлично справляется с мясом, не перегревается во время работы, работает без перебоев.
Достоинства:
Простой, недорогой
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Мне понравилось качество блендера - мощный, производительный, работает без нагрева, стоит недорого. Порадовало, что при покупке получила длительную гарантию на пользование.
Достоинства:
Мощность большая, но вибрация и шум на приемлемом уровне, уши не режет.
Очень острые ножи, за несколько секунд в режиме турбо можно половину капусты нашинковать. Да и вообще, 2 минуты и готов тазик салата.
Недостатки:
Все хорошо
Комментарий:
К качеству нет претензий, пластик хороший, прочный, нигде нет неровностей или острых стыков. Длина шнура достаточная, у прошлого моего блендера шнур был короче в полтора раза точно.
Достоинства:
Модель понравилась своей функциональностью, отсутствием ненужных насадок и удобной ручкой.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Блендер мощный, отлично справляется с мясом, не перегревается во время работы, работает без перебоев.
Достоинства:
Мощный, удобный
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Отлично проработанный блендер, без лишних деталей. Мощность высокая, рубит даже лед. Пользуюсь полгода, замечаний нет
Достоинства:
Мощность оптимальная, есть турборежим. Взбивает, измельчает, смешивает, притом очень быстро, время готовки сокращается
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Советую взять на заметку, блендер пригодится на любой кухне.
Достоинства:
Отличная модель, устраивает по всем пунктам, мощность оптимальная, есть турборежим.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Делаю при помощи блендера вкуснейшие смузи, соусы, крем-супы, молочные коктейли
Достоинства:
Хорошая мощность, удобная ручка, защита от перегревов
Недостатки:
За эту цену нет
Комментарий:
Чаще всего пользуюсь блендером для приготовления спортивного питания, чаша для взбивания достаточного объема, загружаю все необходимые ингредиенты и взбиваю, причем скорость работы блендера удобно регулируется на ручке, прямо во время работы, отключать не требуется.
Достоинства:
Работает всегда стабильно, не перегреваясь. Скорость регулируется плавно, благодаря чему исключается вероятность брызг при взбивании. Мощности хватает для любого рода измельчения, так что создавать классные ореховые десерты с ним тоже можно. Чаша измельчителя идет на 0,5 л. В плане веса, в руке держать комфортно.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Качественно сделан
Достоинства:
Не шумит лишнего, не потрескивает, не шумит, при работе слышно лишь легкое жужжание.
В целом конструкция обычная, чаша и ручка со сменными насадками. Ручка резиновая, в руке не скользит, кнопки удобные.
Недостатки:
Нет, все нормально
Комментарий:
Я использую его для измельчения овощей, приготовления овощных салатов, фруктовых пюре, смузи, молочных коктейлей и крем-супов.
Достоинства:
Направляющая втулка ножа измельчителя встроена в чашу. На ручке всего две кнопки - мощная и чуть слабее скорость, сверху регулировка скорости. Надежная и крепкая фиксация крышки у измельчителя и мотора с насадками. Ручка прорезинена, очень удобно держать в руке.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Брали в основном для приготовления пюрешек для прикорма ребёнку, потом стала использовать еще для разных целей. Сейчас частенько измельчаю различные продукты (овощи, печенье, орехи и т.д.), делаем молочные коктейли, различные смузи. Получается очень быстро, консистенция всегда однородная. Блендер просто отличный, рекомендую.
Достоинства:
Мощный, удобный
Недостатки:
Базовый набор насадок
Комментарий:
Отлично делает тесто для сырников, они получаются пышными и нежными, венчиком взбиваю кремы для своих кондитерских “шедевров”. Фрукты для смузи измельчает очень хорошо, консистенция получается однородная, без пропущенных кусочков. Уровень загрузки не имеет значения, одинаково хорошо измельчает хоть одну порцию на стаканчик, хоть полную чашу.
Блендер - твердый середнячок, ему бы добавить всяких приспособлений для шинковки-нарезки и будет вообще незаменимым.
Достоинства:
Удобный
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Машина действительно работает на свои 1300Вт, пробовали молоть даже мясо. При этом в процессе работы не замечала, чтобы ручка перегревалась. Чаша вместительная,ножи заточены хорошо, как было сказано выше, режут даже мясо. Очень удобно пользоваться венчиком, хорошо взбивает любое тесто и белки для безе.
Достоинства:
Надежный, удобный, недорогой
Недостатки:
Не вижу
Комментарий:
Главное достоинство это мощный двигатель, с ним даже лимонад приготовить вообще нет никаких проблем - дробит лед и лимоны измельчает как надо. Обычно использую для жидкого теста, венчик крепится надежно, при работе не болтается и тесто получается хорошей густоты, замешивает равномерно. Иногда готовлю витаминные коктейли из овощей и фруктов. В турборежиме блендер не перегревается, легко твердые яблоки и морковку измельчает, про клубнику или бананы и говорить не приходится.
Достоинства:
Цена, мощность
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Хороший блендер за адекватную цену. Измельчает очень быстро, даже твердые овощи. Нож обычной S-образной формы, сделан из качественной стали, хорошо заточен и измельчает равномерно при любой загрузке. Кроме измельчения, венчиком замешиваю тесто на блины – никаких претензий, получается нужной консистенции.
Достоинства:
Мощный, простой, надежный
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Простенький, но очень качественный блендер. Очень выручает на кухне, продукты измельчает быстро и равномерно. В работе не перегревается, в руке лежит удобно. Делаю с ним коктейли, соусы, пюре, пару раз фарш. Чаша большая, запахов не впитывает - можно использовать для самых разных целей.
Достоинства:
Материал ручки
Компактность
Комментарий:
Удобный, компактный, очень мощный! Ручка прорезинненая, скорости переключать удобно. Насадки все металлические.
Если надо срочно и быстро что-то взбить-измельчить-раздробить – то, что нужно. :+1:
Достоинства:
Из всех вариантов в такой комплектации - этот оказался самым мощным. Скорость приготовления очень и очень высокая, при этом блендер не перегревается (что важно!).
Ножи заточены прекрасно, в чаше-измельчителе можно готовить фарш, погружной блендер удобный и после него не остается крупных кусочков неизмельченных.
Комментарий:
На кухне с ним куда удобнее, и фарш можно сделать для домашних котлет, и пюре приготовить, и смузи быстренько на перекус сделать. Орехи измельчаю на выпечку и в десерты тоже этим блендером, справляется быстро и всегда хорошо.
Думала, что будет не так часто использоваться, а в итоге почти каждый день с его помощью готовлю.
Достоинства:
Стильный
Отлично взбивает и шинкует
Блендер высокого качества
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Немного жалею, что не взяла 9 в 1 у этой же компании, там столько классных насадок.
Этот блендер тоже крутой, идеально взбивает и измельчает, хорошие и острые ножи. Измельчала фарш - отличный получился. Пюре делала тоже блендер справился. Техникой довольна.
Обязательно куплю себе 9 в 1 у этой фирмы. Там есть классная насадка кубиками.
Отзывы о товаре Блендер ручной GARLYN HB-310
Достоинства:
Материал ручки
Компактность
Мощность
Недостатки:
Нету
Комментарий:
Выбрала из-за высокой мощности и в общем внешний вид понравился. Пользуюсь месяц, рекомендую.
Достоинства:
Легкий и приятный в руке. Насадки легко входят-выходят. Мощность мотора приличная
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Пюре увеличивается в объеме примерно в 0,5 раза, становится воздушным, если речь о картошке. Фруктовые пюре для желейных тортов и пирожных – идеальной консистенции за 20-30 секунд.
Достоинства:
Вроде бы такой же функционал, как и везде, но всё равно разница в качестве чувствуется.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Всё по стандарту - измельчает, блендерит и взбивает. Во всех трёх режимах получается очень хорошо. Мощности хватает за глаза. Даже вареный нут для хумусной закуски готовит в два счета.
Достоинства:
Очень мощная модель. Ножи острые и из хорошего металла, на все время использования никаких зазубрин не появилось. В руке блендер лежит хорошо, кнопочки управления расположены на удобной высоте.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Блендер полностью устраивает, ничего плохого о нем сказать не могу даже при всем желании.
Достоинства:
Пользоваться удобно, ручка из очень хорошего пластика, на все время не облезла, трещин не появилось. Кнопки хорошо прожимаются.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Очень хороший блендер, хоть и в минимальной комплектации. С ним я делаю все, и для выпечки и для пюрешек, гоголь-моголь, напитки и пр.. Венчик хорошо взбивает тесто, измельчителем делаю фарш и рублю лук. Для ребенка готовые пюрешки практически не покупаю, а все делаю сама.
Достоинства:
Модель понравилась своей функциональностью, отсутствием ненужных насадок и удобной ручкой.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
В пользовании проблем не возникает. Блендер мощный, отлично справляется с мясом, не перегревается во время работы, работает без перебоев.
Достоинства:
Простой, недорогой
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Мне понравилось качество блендера - мощный, производительный, работает без нагрева, стоит недорого. Порадовало, что при покупке получила длительную гарантию на пользование.
Достоинства:
Мощность большая, но вибрация и шум на приемлемом уровне, уши не режет.
Очень острые ножи, за несколько секунд в режиме турбо можно половину капусты нашинковать. Да и вообще, 2 минуты и готов тазик салата.
Недостатки:
Все хорошо
Комментарий:
К качеству нет претензий, пластик хороший, прочный, нигде нет неровностей или острых стыков. Длина шнура достаточная, у прошлого моего блендера шнур был короче в полтора раза точно.
Достоинства:
Модель понравилась своей функциональностью, отсутствием ненужных насадок и удобной ручкой.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Блендер мощный, отлично справляется с мясом, не перегревается во время работы, работает без перебоев.
Достоинства:
Мощный, удобный
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Отлично проработанный блендер, без лишних деталей. Мощность высокая, рубит даже лед. Пользуюсь полгода, замечаний нет
Достоинства:
Мощность оптимальная, есть турборежим. Взбивает, измельчает, смешивает, притом очень быстро, время готовки сокращается
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Советую взять на заметку, блендер пригодится на любой кухне.
Достоинства:
Отличная модель, устраивает по всем пунктам, мощность оптимальная, есть турборежим.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Делаю при помощи блендера вкуснейшие смузи, соусы, крем-супы, молочные коктейли
Достоинства:
Хорошая мощность, удобная ручка, защита от перегревов
Недостатки:
За эту цену нет
Комментарий:
Чаще всего пользуюсь блендером для приготовления спортивного питания, чаша для взбивания достаточного объема, загружаю все необходимые ингредиенты и взбиваю, причем скорость работы блендера удобно регулируется на ручке, прямо во время работы, отключать не требуется.
Достоинства:
Работает всегда стабильно, не перегреваясь. Скорость регулируется плавно, благодаря чему исключается вероятность брызг при взбивании. Мощности хватает для любого рода измельчения, так что создавать классные ореховые десерты с ним тоже можно. Чаша измельчителя идет на 0,5 л. В плане веса, в руке держать комфортно.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Качественно сделан
Достоинства:
Не шумит лишнего, не потрескивает, не шумит, при работе слышно лишь легкое жужжание.
В целом конструкция обычная, чаша и ручка со сменными насадками. Ручка резиновая, в руке не скользит, кнопки удобные.
Недостатки:
Нет, все нормально
Комментарий:
Я использую его для измельчения овощей, приготовления овощных салатов, фруктовых пюре, смузи, молочных коктейлей и крем-супов.
Достоинства:
Направляющая втулка ножа измельчителя встроена в чашу. На ручке всего две кнопки - мощная и чуть слабее скорость, сверху регулировка скорости. Надежная и крепкая фиксация крышки у измельчителя и мотора с насадками. Ручка прорезинена, очень удобно держать в руке.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Брали в основном для приготовления пюрешек для прикорма ребёнку, потом стала использовать еще для разных целей. Сейчас частенько измельчаю различные продукты (овощи, печенье, орехи и т.д.), делаем молочные коктейли, различные смузи. Получается очень быстро, консистенция всегда однородная. Блендер просто отличный, рекомендую.
Достоинства:
Мощный, удобный
Недостатки:
Базовый набор насадок
Комментарий:
Отлично делает тесто для сырников, они получаются пышными и нежными, венчиком взбиваю кремы для своих кондитерских “шедевров”. Фрукты для смузи измельчает очень хорошо, консистенция получается однородная, без пропущенных кусочков. Уровень загрузки не имеет значения, одинаково хорошо измельчает хоть одну порцию на стаканчик, хоть полную чашу.
Блендер - твердый середнячок, ему бы добавить всяких приспособлений для шинковки-нарезки и будет вообще незаменимым.
Достоинства:
Удобный
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Машина действительно работает на свои 1300Вт, пробовали молоть даже мясо. При этом в процессе работы не замечала, чтобы ручка перегревалась. Чаша вместительная,ножи заточены хорошо, как было сказано выше, режут даже мясо. Очень удобно пользоваться венчиком, хорошо взбивает любое тесто и белки для безе.
Достоинства:
Надежный, удобный, недорогой
Недостатки:
Не вижу
Комментарий:
Главное достоинство это мощный двигатель, с ним даже лимонад приготовить вообще нет никаких проблем - дробит лед и лимоны измельчает как надо. Обычно использую для жидкого теста, венчик крепится надежно, при работе не болтается и тесто получается хорошей густоты, замешивает равномерно. Иногда готовлю витаминные коктейли из овощей и фруктов. В турборежиме блендер не перегревается, легко твердые яблоки и морковку измельчает, про клубнику или бананы и говорить не приходится.
Достоинства:
Цена, мощность
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Хороший блендер за адекватную цену. Измельчает очень быстро, даже твердые овощи. Нож обычной S-образной формы, сделан из качественной стали, хорошо заточен и измельчает равномерно при любой загрузке. Кроме измельчения, венчиком замешиваю тесто на блины – никаких претензий, получается нужной консистенции.
Достоинства:
Мощный, простой, надежный
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Простенький, но очень качественный блендер. Очень выручает на кухне, продукты измельчает быстро и равномерно. В работе не перегревается, в руке лежит удобно. Делаю с ним коктейли, соусы, пюре, пару раз фарш. Чаша большая, запахов не впитывает - можно использовать для самых разных целей.
Достоинства:
Материал ручки
Компактность
Комментарий:
Удобный, компактный, очень мощный! Ручка прорезинненая, скорости переключать удобно. Насадки все металлические.
Если надо срочно и быстро что-то взбить-измельчить-раздробить – то, что нужно. :+1:
Достоинства:
Из всех вариантов в такой комплектации - этот оказался самым мощным. Скорость приготовления очень и очень высокая, при этом блендер не перегревается (что важно!).
Ножи заточены прекрасно, в чаше-измельчителе можно готовить фарш, погружной блендер удобный и после него не остается крупных кусочков неизмельченных.
Комментарий:
На кухне с ним куда удобнее, и фарш можно сделать для домашних котлет, и пюре приготовить, и смузи быстренько на перекус сделать. Орехи измельчаю на выпечку и в десерты тоже этим блендером, справляется быстро и всегда хорошо.
Думала, что будет не так часто использоваться, а в итоге почти каждый день с его помощью готовлю.
Достоинства:
Стильный
Отлично взбивает и шинкует
Блендер высокого качества
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Немного жалею, что не взяла 9 в 1 у этой же компании, там столько классных насадок.
Этот блендер тоже крутой, идеально взбивает и измельчает, хорошие и острые ножи. Измельчала фарш - отличный получился. Пюре делала тоже блендер справился. Техникой довольна.
Обязательно куплю себе 9 в 1 у этой фирмы. Там есть классная насадка кубиками.