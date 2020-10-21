Ноутбук HP ProBook 450 G7 (9HP69EA)

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|Бренд
|HP
|Тип товара
|Ноутбуки
|Тип
|ноутбук
|Линейка
|ProBook G7
|Диагональ экрана, дюйм
|15.6
|Разрешение экрана
|1920x1080
|Тип батарей
|Li-lon
|Процессор
|Intel Core i5 10210U
|Страна производитель
|Китай
|Частота процессора
|1.6 ГГц
|Количество ядер процессора
|четырехъядерный
|Объем оперативной памяти
|8 Гб
|Тип графического контроллера
|интегрированный
|Вес
|2 кг
|Тип матрицы
|IPS
|Графический контроллер
|Intel Intel UHD Graphics
|Операционная система
|DOS
|Тип жесткого диска
|SSD
|Объем SSD
|512 Гб
|Цвет
|серебро
|Цвет клавиатуры
|черный
|Кард-ридер
|есть
|Сканер отпечатка пальца
|есть
|Стандарт Wi-Fi
|802.11 a/b/g/n/ac/ax
|Версия Bluetooth
|v5.0
|Напряжение батареи
|45 Wh
|Скорость сетевого адаптера
|10/100 Мбит/с
|Объем памяти граф. контроллера
|SMA (использует системную)
|Порты USB 2.0
|1
|Порты USB 3.0
|2
|Порты USB Type-C
|1
|Видео интерфейсы
|HDMI
|Размеры (ШхГхВ), мм
|365x257x19
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