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Ноутбук HP ProBook 450 G7 (9HP69EA)

Артикул: 359592
  • Ноутбук HP ProBook 450 G7 (9HP69EA) - фото 1
  • Ноутбук HP ProBook 450 G7 (9HP69EA) - фото 2
  • Ноутбук HP ProBook 450 G7 (9HP69EA) - фото 3
  • Ноутбук HP ProBook 450 G7 (9HP69EA) - фото 4
  • Ноутбук HP ProBook 450 G7 (9HP69EA) - фото 5
  • Ноутбук HP ProBook 450 G7 (9HP69EA) - фото 6
  • Ноутбук HP ProBook 450 G7 (9HP69EA) - фото 7
Ноутбук HP ProBook 450 G7 (9HP69EA) - фото 1
Ноутбук HP ProBook 450 G7 (9HP69EA) - фото 2
Ноутбук HP ProBook 450 G7 (9HP69EA) - фото 3
Ноутбук HP ProBook 450 G7 (9HP69EA) - фото 4
Ноутбук HP ProBook 450 G7 (9HP69EA) - фото 5
Ноутбук HP ProBook 450 G7 (9HP69EA) - фото 6
Ноутбук HP ProBook 450 G7 (9HP69EA) - фото 7
57 480 руб. 
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+ 98 КэтКоинов
Артикул: 359592
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHP
Тип товараНоутбуки
Типноутбук
ЛинейкаProBook G7
Диагональ экрана, дюйм15.6
Разрешение экрана1920x1080
Тип батарейLi-lon
ПроцессорIntel Core i5 10210U
Страна производительКитай
Частота процессора1.6 ГГц
Количество ядер процессорачетырехъядерный
Объем оперативной памяти8 Гб
Тип графического контроллераинтегрированный
Вес2 кг
Тип матрицыIPS
Графический контроллерIntel Intel UHD Graphics
Операционная системаDOS
Тип жесткого дискаSSD
Объем SSD512 Гб
Цветсеребро
Цвет клавиатурычерный
Кард-ридересть
Сканер отпечатка пальцаесть
Стандарт Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac/ax
Версия Bluetoothv5.0
Напряжение батареи45 Wh
Скорость сетевого адаптера10/100 Мбит/с
Объем памяти граф. контроллераSMA (использует системную)
Порты USB 2.01
Порты USB 3.02
Порты USB Type-C1
Видео интерфейсыHDMI
Размеры (ШхГхВ), мм365x257x19
Для представителей бизнеса достойным помощником станет ноутбук HP ProBook. Он придется по душе фрилансерам, студентам, а также всем, кто любит продуктивную работу. Выполнен из долговечного пластика в тонком корпусе.


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Ноутбук HP ProBook 450 G7 (9HP69EA) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 57480 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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