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Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-120 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-120

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Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-120 - фото 1
Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-120 - фото 2
Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-120 - фото 3
Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-120 - фото 4
Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-120 - фото 5
Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-120 - фото 6
Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-120 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень пузырьковый
  • Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-120 - фото 1
  • Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-120 - фото 2
  • Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-120 - фото 3
  • Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-120 - фото 4
  • Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-120 - фото 5
  • Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-120 - фото 6
  • Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-120 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 350509
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-120
1 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Уровень пузырьковый
Комплектация
Уровень рельс
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Точность, мм/м
1
Ширина, см
2.6
Высота, см
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.06х0.03
Вес, г.
734

Описание товара Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-120

Двутавровый профиль увеличивает прочность конструкции. Точность измерений 1 мм/м. Фрезерованная базовая поверхность. 3 ударопрочные колбы. Поворотная колба на 360 град.

Отзывы о товаре Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-120




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Уровень пузырьковый
Комплектация
Уровень рельс
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Точность, мм/м
1
Ширина, см
2.6
Высота, см
120
Страна производитель
Китай
Описание
Двутавровый профиль увеличивает прочность конструкции. Точность измерений 1 мм/м. Фрезерованная базовая поверхность. 3 ударопрочные колбы. Поворотная колба на 360 град.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-120 – стоимость товара 1250 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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