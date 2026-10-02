Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-120
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Характеристики
Тип товара
Уровень пузырьковый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб.
В наличии
Код товара: 350509
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень пузырьковый
Комплектация
Уровень рельс
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Точность, мм/м
1
Ширина, см
2.6
Высота, см
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.06х0.03
Вес, г.
734
Описание товара Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-120
Двутавровый профиль увеличивает прочность конструкции. Точность измерений 1 мм/м. Фрезерованная базовая поверхность. 3 ударопрочные колбы. Поворотная колба на 360 град.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
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Бренд
Тип товара
Уровень пузырьковый
Комплектация
Уровень рельс
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Точность, мм/м
1
Ширина, см
2.6
Высота, см
120
Страна производитель
Китай
Двутавровый профиль увеличивает прочность конструкции. Точность измерений 1 мм/м. Фрезерованная базовая поверхность. 3 ударопрочные колбы. Поворотная колба на 360 град.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-120 – стоимость товара 1250 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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