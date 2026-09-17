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Магнитный строительный уровень Kraftool KOMPAKT-300 34784, 300 мм, усиленный профиль, с зеркальным г купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Магнитный строительный уровень Kraftool KOMPAKT-300 34784, 300 мм, усиленный профиль, с зеркальным г

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Магнитный строительный уровень Kraftool KOMPAKT-300 34784, 300 мм, усиленный профиль, с зеркальным г - фото 1
Магнитный строительный уровень Kraftool KOMPAKT-300 34784, 300 мм, усиленный профиль, с зеркальным г - фото 2
Магнитный строительный уровень Kraftool KOMPAKT-300 34784, 300 мм, усиленный профиль, с зеркальным г - фото 3
Магнитный строительный уровень Kraftool KOMPAKT-300 34784, 300 мм, усиленный профиль, с зеркальным г - фото 4
Магнитный строительный уровень Kraftool KOMPAKT-300 34784, 300 мм, усиленный профиль, с зеркальным г - фото 5
Магнитный строительный уровень Kraftool KOMPAKT-300 34784, 300 мм, усиленный профиль, с зеркальным г - фото 6
Магнитный строительный уровень Kraftool KOMPAKT-300 34784, 300 мм, усиленный профиль, с зеркальным г - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поверка
нет
  • Магнитный строительный уровень Kraftool KOMPAKT-300 34784, 300 мм, усиленный профиль, с зеркальным г - фото 1
  • Магнитный строительный уровень Kraftool KOMPAKT-300 34784, 300 мм, усиленный профиль, с зеркальным г - фото 2
  • Магнитный строительный уровень Kraftool KOMPAKT-300 34784, 300 мм, усиленный профиль, с зеркальным г - фото 3
  • Магнитный строительный уровень Kraftool KOMPAKT-300 34784, 300 мм, усиленный профиль, с зеркальным г - фото 4
  • Магнитный строительный уровень Kraftool KOMPAKT-300 34784, 300 мм, усиленный профиль, с зеркальным г - фото 5
  • Магнитный строительный уровень Kraftool KOMPAKT-300 34784, 300 мм, усиленный профиль, с зеркальным г - фото 6
  • Магнитный строительный уровень Kraftool KOMPAKT-300 34784, 300 мм, усиленный профиль, с зеркальным г - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742121
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Магнитный строительный уровень Kraftool KOMPAKT-300 34784, 300 мм, усиленный профиль, с зеркальным г
1 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
300x25x50 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х5х2
Вес, г.
292

Описание товара Магнитный строительный уровень Kraftool KOMPAKT-300 34784, 300 мм, усиленный профиль, с зеркальным г

Короткий толстостенный уровень с мощными магнитами и встроенным зеркалом. Удобен для работы в стесненных условиях и на металлическом профиле.

Отзывы о товаре Магнитный строительный уровень Kraftool KOMPAKT-300 34784, 300 мм, усиленный профиль, с зеркальным г




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
300x25x50 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Короткий толстостенный уровень с мощными магнитами и встроенным зеркалом. Удобен для работы в стесненных условиях и на металлическом профиле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Магнитный строительный уровень Kraftool KOMPAKT-300 34784, 300 мм, усиленный профиль, с зеркальным г - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1250 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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