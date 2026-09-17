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Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-100_z02, 1000 мм, усиленный профиль купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-100_z02, 1000 мм, усиленный профиль

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Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-100_z02, 1000 мм, усиленный профиль - фото 1
Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-100_z02, 1000 мм, усиленный профиль - фото 2
Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-100_z02, 1000 мм, усиленный профиль - фото 3
Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-100_z02, 1000 мм, усиленный профиль - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-100_z02, 1000 мм, усиленный профиль - фото 1
  • Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-100_z02, 1000 мм, усиленный профиль - фото 2
  • Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-100_z02, 1000 мм, усиленный профиль - фото 3
  • Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-100_z02, 1000 мм, усиленный профиль - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742105
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-100_z02, 1000 мм, усиленный профиль
1 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
1000x60x25 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.01х0.3х0.14
Вес, г.
600

Описание товара Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-100_z02, 1000 мм, усиленный профиль

Строительный фрезерованный уровень STAYER ProSTABIL 1000 мм 3471-100_z02 - строительный уровень с двумя фрезерованными поверхностями и увеличенной точностью 0.5 мм/м.

Отзывы о товаре Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-100_z02, 1000 мм, усиленный профиль




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
1000x60x25 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Строительный фрезерованный уровень STAYER ProSTABIL 1000 мм 3471-100_z02 - строительный уровень с двумя фрезерованными поверхностями и увеличенной точностью 0.5 мм/м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-100_z02, 1000 мм, усиленный профиль - стоимость товара 1300 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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