Уровень Kraftool 34717-025
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Характеристики
Тип товара
Уровень пузырьковый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%1 270 руб. 1 716 руб.
В наличии
Код товара: 350253
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1 270 руб. -26%
1 716 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень пузырьковый
Точность, мм/м
0,5
Ширина, см
3.5
Высота, см
3.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х5х2
Вес, г.
208
Описание товара Уровень Kraftool 34717-025
Пузырьковый уровень, трапециевидный профиль, 2 измерительные капсулы (горизонтальная (180 град.), вертикальная (90 град.)).
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
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Бренд
Тип товара
Уровень пузырьковый
Точность, мм/м
0,5
Ширина, см
3.5
Высота, см
3.5
Страна производитель
Китай
Пузырьковый уровень, трапециевидный профиль, 2 измерительные капсулы (горизонтальная (180 град.), вертикальная (90 град.)).
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Достоинства:
Комментарий:
Уровень очень качественный. Увесистый. Приятно держать в руках.
Достоинства:
Комментарий:
показывает ровно, компактный
Достоинства:
Комментарий:
Это прям офигенный уровень !!! Качество за разумные деньги!
Достоинства:
Комментарий:
Хуже, в сравнении с такой же моделью, купленной пару лет назад. но, вроде, норм. дополено: от незначительного падения отпал глазок извините, но 1400 он не стоит.
Достоинства:
Комментарий:
Изготовлен добротно, но в вертикальном положении небольшая не точность в показаниях
Достоинства:
Комментарий:
Сделан качественно. Приятно работать.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл как на картинке. Очень нужен был мне этот формат (размер) уровня. Я доволен приятным и аккуратно сделанным противоударным инструментом.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный уровень ровный купил уже второй первый уронил в шахту лифта с 20 этожа сломан пополам но работает ровно.
Достоинства:
Комментарий:
уровень отличный предпочтение отдаю KRAFTOOL
Достоинства:
Комментарий:
Уровень хороший, магниты крепкие.
Достоинства:
Комментарий:
Качество изготовления не на высшем уровне (
Достоинства:
Комментарий:
пользуюсь постоянно один дома другой на работе нужная вещь если работаешь с металлом
Достоинства:
Комментарий:
уровень хороший давно хотел токои приобрести, небольшой компактный спасибо большое продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Мне нравится, удобный! Был бы дешевле-цены бы ему не было
Достоинства:
Комментарий:
хорошо магнитит, вроде ровный
Достоинства:
Комментарий:
Уровень хороший , удобен в привязи , но лучше привязывать при работе на высоте
Достоинства:
Комментарий:
норм пригодится столбы ставить
Достоинства:
Комментарий:
хороший уровень, удобно собирать металлические изделия.
Достоинства:
Комментарий:
уровень точный, удобный. Колба подсвечивается всего 1 из 2-х, за это 4 звёзды
Уровень Kraftool 34717-025 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1270 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уровень Kraftool 34717-025
Достоинства:
Комментарий:
Уровень очень качественный. Увесистый. Приятно держать в руках.
Достоинства:
Комментарий:
показывает ровно, компактный
Достоинства:
Комментарий:
Это прям офигенный уровень !!! Качество за разумные деньги!
Достоинства:
Комментарий:
Хуже, в сравнении с такой же моделью, купленной пару лет назад. но, вроде, норм. дополено: от незначительного падения отпал глазок извините, но 1400 он не стоит.
Достоинства:
Комментарий:
Изготовлен добротно, но в вертикальном положении небольшая не точность в показаниях
Достоинства:
Комментарий:
Сделан качественно. Приятно работать.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл как на картинке. Очень нужен был мне этот формат (размер) уровня. Я доволен приятным и аккуратно сделанным противоударным инструментом.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный уровень ровный купил уже второй первый уронил в шахту лифта с 20 этожа сломан пополам но работает ровно.
Достоинства:
Комментарий:
уровень отличный предпочтение отдаю KRAFTOOL
Достоинства:
Комментарий:
Уровень хороший, магниты крепкие.
Достоинства:
Комментарий:
Качество изготовления не на высшем уровне (
Достоинства:
Комментарий:
пользуюсь постоянно один дома другой на работе нужная вещь если работаешь с металлом
Достоинства:
Комментарий:
уровень хороший давно хотел токои приобрести, небольшой компактный спасибо большое продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Мне нравится, удобный! Был бы дешевле-цены бы ему не было
Достоинства:
Комментарий:
хорошо магнитит, вроде ровный
Достоинства:
Комментарий:
Уровень хороший , удобен в привязи , но лучше привязывать при работе на высоте
Достоинства:
Комментарий:
норм пригодится столбы ставить
Достоинства:
Комментарий:
хороший уровень, удобно собирать металлические изделия.
Достоинства:
Комментарий:
уровень точный, удобный. Колба подсвечивается всего 1 из 2-х, за это 4 звёзды