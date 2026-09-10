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Смеситель для кухни Argo 40-01/G Grey ECHO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни Argo 40-01/G Grey ECHO

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Смеситель для кухни Argo 40-01/G Grey ECHO - фото 1
Смеситель для кухни Argo 40-01/G Grey ECHO - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
  • Смеситель для кухни Argo 40-01/G Grey ECHO - фото 1
  • Смеситель для кухни Argo 40-01/G Grey ECHO - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 349445
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Характеристики

Бренд
Argo
Тип товара
Смесители для кухни
Размеры в упаковке, см
32х12х8
Вес, кг.
1.5

Описание товара Смеситель для кухни Argo 40-01/G Grey ECHO

Благодаря расцветке «под мрамор» Grey -Granite смеситель для кухни подойдет под любую гранитную мойку светло-серого цвета. Надежное эмалевое покрытие не подвержено сколам или трещинам, как преимущество – не видно разводов от воды, легко очищается простой мыльной водой. Смеситель выполнен из 100% латуни, оснащен качественными комплектующими ТМ ARGO: надежный картридж d-40 мм, гибкая подводка универсальной длины 50 см, экономичный ячейковый аэратор (М24х1 наружная резьба, с хорошей пропускной способностью 10 - 13 л/мин.). В комплектации также двухшточное крепление и декоративное кольцо на корпус. Поворотный излив на 360° позволяет устанавливать смеситель на любую сторону раковины, под «любую руку». Удлиненный поднятый излив очень удобен для работы в мойке любой высоты. В упаковке -гарантийный талон с указанной гарантией 5 лет на все элементы смесителя и инструкцией. Приятная текстура и презентабельный внешний вид смесителя добавят «стиль» вашей кухне.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Argo 40-01/G Grey ECHO




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Характеристики
Бренд
Argo
Тип товара
Смесители для кухни
Описание
Благодаря расцветке «под мрамор» Grey -Granite смеситель для кухни подойдет под любую гранитную мойку светло-серого цвета. Надежное эмалевое покрытие не подвержено сколам или трещинам, как преимущество – не видно разводов от воды, легко очищается простой мыльной водой. Смеситель выполнен из 100% латуни, оснащен качественными комплектующими ТМ ARGO: надежный картридж d-40 мм, гибкая подводка универсальной длины 50 см, экономичный ячейковый аэратор (М24х1 наружная резьба, с хорошей пропускной способностью 10 - 13 л/мин.). В комплектации также двухшточное крепление и декоративное кольцо на корпус. Поворотный излив на 360° позволяет устанавливать смеситель на любую сторону раковины, под «любую руку». Удлиненный поднятый излив очень удобен для работы в мойке любой высоты. В упаковке -гарантийный талон с указанной гарантией 5 лет на все элементы смесителя и инструкцией. Приятная текстура и презентабельный внешний вид смесителя добавят «стиль» вашей кухне.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
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