Смеситель для кухни Argo 40-01/G Grey ECHO
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни Argo 40-01/G Grey ECHO
Благодаря расцветке «под мрамор» Grey -Granite смеситель для кухни подойдет под любую гранитную мойку светло-серого цвета. Надежное эмалевое покрытие не подвержено сколам или трещинам, как преимущество – не видно разводов от воды, легко очищается простой мыльной водой. Смеситель выполнен из 100% латуни, оснащен качественными комплектующими ТМ ARGO: надежный картридж d-40 мм, гибкая подводка универсальной длины 50 см, экономичный ячейковый аэратор (М24х1 наружная резьба, с хорошей пропускной способностью 10 - 13 л/мин.). В комплектации также двухшточное крепление и декоративное кольцо на корпус. Поворотный излив на 360° позволяет устанавливать смеситель на любую сторону раковины, под «любую руку». Удлиненный поднятый излив очень удобен для работы в мойке любой высоты. В упаковке -гарантийный талон с указанной гарантией 5 лет на все элементы смесителя и инструкцией. Приятная текстура и презентабельный внешний вид смесителя добавят «стиль» вашей кухне.
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