Триммер бензиновый Hammer MTK420C
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Триммер бензиновый Hammer MTK420C
Мощная мотокоса с прямым валом и двуручной велосипедной рукояткой для удобства работы. Обладает превосходным тяговым усилием и высоким крутящим моментом. Предназначена для частого интенсивного использования и рассчитана на высокие нагрузки. Быстро и эффективно косит травяной покров, густой бурьян и небольшие кустарники. Двухтактный одноцилиндровый двигатель Euro-II/EPA. Полуавтоматический выпуск лески. Быстрый и четкий набор оборотов. Низкий уровень шума. Низкий расход бензина. Низкие эксплуатационные расходы. Низкий уровень вибрации. Возможность работы и хранения в любом положении. Широкий дефлектор для большей безопасности. Длинная прямая штанга, увеличивающая доступную область и повышающая эргономичность. Изогнутая двухручная эргономичная рукоятка, повышающая удобство интенсивной работы мотокосой. Удобный наплечный ремень, облегчающий длительную работу, предоставляя большую свободу перемещений и обеспечивающий надёжность при эксплуатации изделия. Ручной топливный насос, позволяющий вручную подкачать топливо в карбюратор, что позволит сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.
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