Газонокосилка электрическая Champion EM4217
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Характеристики
Описание товара Газонокосилка электрическая Champion EM4217
Champion EM4217 - электроинструмент мощностью 1800 Вт, оборудованный комбинированным 50-литровым травосборником. За счет солидной ширины захвата (420 мм) вы с легкостью достигнете солидную производительность кошения. На выбор оператора регулировка высоты среза в пределах 20-70 мм. Выполняется она центральным рычагом. Конструктивные достоинства электрической газонокосилки Чемпион EM4217 Удобная переноска за встроенную ручку. Возможность окашивания по краям участка. Компактное хранение в сложенном виде. Бережное воздействие широких колес на газон. Изготовление корпуса из ударопрочного пластика. Помимо небольшого веса, этот инструмент демонстрирует низкий уровень вибрации. Купить электрическую газонокосилку Champion EM4217 в магазине Agrox Весь ассортимент садовой техники реализуется нами с предоставлением гарантий. Также мы предлагаем: Воспользоваться консультациями наших специалистов. Оформить доставку заказа в любой город Беларуси. Расплатиться в кредит или при помощи рассрочки. Для всех своих постоянных покупателей мы предусмотрели скидку.
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Теги товара: Электрические, Для неровных участков, Несамоходные бензиновые, Для высокой травы
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