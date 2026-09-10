Газонокосилка электрическая Champion EM3815
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Газонокосилка электрическая Champion EM3815
Газонокосилка электрическая Champion EM3815 — современная техника, предназначенная для проведения работ на участках средней площади. Конструкцией этой модели предусмотрен экологически безопасный надежный мотор, который запускается очень легко. Мотор достаточно мощный, поэтому процесс стрижки травы не будет занимать много времени и не потребует значительных усилий. При работе такая газонокосилка не шумит. Ее смело можно использовать возле жилого дома. Окружающим не будет доставлен дискомфорт. Champion EM3815 имеет интегрированную защиту кабеля от натяжения, что делает данную модель безопасной в применении. Конструкцией предусмотрены большие колеса (200/140 мм), которые обеспечивают прекрасную проходимость по любой поверхности. Такая газонокосилка характеризуется солидной маневренностью, сравнительно небольшими размерами и малым весом — все это также обеспечивает комфорт эксплуатации. С помощью этой техники можно без труда огибать клумбы, деревья, кусты и иные подобные препятствия. Можно менять высоты кошения — предусмотрена однорычажная регулировка, 6 позиций. Газонокосилка электрическая Champion EM3815 экономична в использовании. Есть вместительный травосборник, который при необходимости легко открывается и очищается. Обязательно нужно ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем. Здесь детально описаны важные моменты, которые касаются эксплуатации и технического обслуживания данной газонокосилки. Если желаете иметь ухоженный газон, непременно приобретите такую технику. Преимущества электрической газонокосилки Champion EM3815: - Имеет увеличенный рабочий ресурс. - Изготовлена с использованием материалов очень высокого качества. - На год предоставляется гарантия. - Характеризуется солидной мощностью (1600 Вт). - Скошенная трава собирается в травосборник, вместительность которого составляет 45 л. - Высоту среза можно менять в диапазоне от 20 до 70 мм. - Имеет достаточно большую ширину захвата (38 см).
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Теги товара: Электрические, Для неровных участков, Несамоходные бензиновые, Для высокой травы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 250 руб.2563 руб. в СплитГазонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000
-
В наличииЦена 10 850 руб.2713 руб. в СплитГазонокосилка бесщеточная С1-18, 36В, 37см, без АКБ, ЗУБР (ГКЛ-3...
-
В наличииЦена 11 850 руб.2963 руб. в СплитГазонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров...
-
В наличииЦена 12 330 руб.3083 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая GL41-K, 127 см3, 41 см, 40 л// MTX (588...
-
В наличииЦена 12 740 руб. 22 640 руб.3185 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401
-
В наличииЦена 13 850 руб.3463 руб. в СплитГазонокосилка электрическая Huter ELM-1400Т (70/4/6)
-
В наличииЦена 14 370 руб.3593 руб. в СплитГазонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 20 В, 350 мм, 1 АК...
-
В наличииЦена 14 740 руб.3685 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 ...
-
В наличииЦена 14 880 руб.3720 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая ЗУБР 400 мм 2.5 л.с. ГБ-400
-
В наличииЦена 15 690 руб.3923 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая GLD-460-K, 150 см3, 46 см, 50 л// Denze...
-
В наличииЦена 17 380 руб. 28 560 руб.4345 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая STEHER 410 мм, 3.5 л.с. (GLM-410)
-
В наличииЦена 17 520 руб.4380 руб. в СплитГазонокосилка электрическая GM-2000, 2000 Вт, шир. 43 см, 6 уров...
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Теги товара: Электрические, Для неровных участков, Несамоходные бензиновые, Для высокой травы
Отзывы о товаре Газонокосилка электрическая Champion EM3815