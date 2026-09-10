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Газонокосилка электрическая Champion EM3815 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка электрическая Champion EM3815

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Газонокосилка электрическая Champion EM3815 - фото 1
Газонокосилка электрическая Champion EM3815 - фото 2
Газонокосилка электрическая Champion EM3815 - фото 3
Газонокосилка электрическая Champion EM3815 - фото 4
Газонокосилка электрическая Champion EM3815 - фото 5
Газонокосилка электрическая Champion EM3815 - фото 6
Газонокосилка электрическая Champion EM3815 - фото 7
Газонокосилка электрическая Champion EM3815 - фото 8
Газонокосилка электрическая Champion EM3815 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3500
Мощность электрического двигателя, Вт
1600
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
Ширина скашивания
38
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
70
  • Газонокосилка электрическая Champion EM3815 - фото 1
  • Газонокосилка электрическая Champion EM3815 - фото 2
  • Газонокосилка электрическая Champion EM3815 - фото 3
  • Газонокосилка электрическая Champion EM3815 - фото 4
  • Газонокосилка электрическая Champion EM3815 - фото 5
  • Газонокосилка электрическая Champion EM3815 - фото 6
  • Газонокосилка электрическая Champion EM3815 - фото 7
  • Газонокосилка электрическая Champion EM3815 - фото 8
  • Газонокосилка электрическая Champion EM3815 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
10 510 руб.  13 625 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 346448
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Рекомендуемая площадь обработки
500 м2
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3500
Мощность электрического двигателя, Вт
1600
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
Ширина скашивания
38
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
70
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
от сети
Габариты без упаковки, мм
1000?380?350 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х42х32
Вес, кг.
12

Описание товара Газонокосилка электрическая Champion EM3815

Газонокосилка электрическая Champion EM3815 — современная техника, предназначенная для проведения работ на участках средней площади. Конструкцией этой модели предусмотрен экологически безопасный надежный мотор, который запускается очень легко. Мотор достаточно мощный, поэтому процесс стрижки травы не будет занимать много времени и не потребует значительных усилий. При работе такая газонокосилка не шумит. Ее смело можно использовать возле жилого дома. Окружающим не будет доставлен дискомфорт. Champion EM3815 имеет интегрированную защиту кабеля от натяжения, что делает данную модель безопасной в применении. Конструкцией предусмотрены большие колеса (200/140 мм), которые обеспечивают прекрасную проходимость по любой поверхности. Такая газонокосилка характеризуется солидной маневренностью, сравнительно небольшими размерами и малым весом — все это также обеспечивает комфорт эксплуатации. С помощью этой техники можно без труда огибать клумбы, деревья, кусты и иные подобные препятствия. Можно менять высоты кошения — предусмотрена однорычажная регулировка, 6 позиций. Газонокосилка электрическая Champion EM3815 экономична в использовании. Есть вместительный травосборник, который при необходимости легко открывается и очищается. Обязательно нужно ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем. Здесь детально описаны важные моменты, которые касаются эксплуатации и технического обслуживания данной газонокосилки. Если желаете иметь ухоженный газон, непременно приобретите такую технику. Преимущества электрической газонокосилки Champion EM3815: - Имеет увеличенный рабочий ресурс. - Изготовлена с использованием материалов очень высокого качества. - На год предоставляется гарантия. - Характеризуется солидной мощностью (1600 Вт). - Скошенная трава собирается в травосборник, вместительность которого составляет 45 л. - Высоту среза можно менять в диапазоне от 20 до 70 мм. - Имеет достаточно большую ширину захвата (38 см).



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые

Отзывы о товаре Газонокосилка электрическая Champion EM3815




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Рекомендуемая площадь обработки
500 м2
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3500
Мощность электрического двигателя, Вт
1600
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
Ширина скашивания
38
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
70
Развернуть
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
от сети
Габариты без упаковки, мм
1000?380?350 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Газонокосилка электрическая Champion EM3815 — современная техника, предназначенная для проведения работ на участках средней площади. Конструкцией этой модели предусмотрен экологически безопасный надежный мотор, который запускается очень легко. Мотор достаточно мощный, поэтому процесс стрижки травы не будет занимать много времени и не потребует значительных усилий. При работе такая газонокосилка не шумит. Ее смело можно использовать возле жилого дома. Окружающим не будет доставлен дискомфорт. Champion EM3815 имеет интегрированную защиту кабеля от натяжения, что делает данную модель безопасной в применении. Конструкцией предусмотрены большие колеса (200/140 мм), которые обеспечивают прекрасную проходимость по любой поверхности. Такая газонокосилка характеризуется солидной маневренностью, сравнительно небольшими размерами и малым весом — все это также обеспечивает комфорт эксплуатации. С помощью этой техники можно без труда огибать клумбы, деревья, кусты и иные подобные препятствия. Можно менять высоты кошения — предусмотрена однорычажная регулировка, 6 позиций. Газонокосилка электрическая Champion EM3815 экономична в использовании. Есть вместительный травосборник, который при необходимости легко открывается и очищается. Обязательно нужно ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем. Здесь детально описаны важные моменты, которые касаются эксплуатации и технического обслуживания данной газонокосилки. Если желаете иметь ухоженный газон, непременно приобретите такую технику. Преимущества электрической газонокосилки Champion EM3815: - Имеет увеличенный рабочий ресурс. - Изготовлена с использованием материалов очень высокого качества. - На год предоставляется гарантия. - Характеризуется солидной мощностью (1600 Вт). - Скошенная трава собирается в травосборник, вместительность которого составляет 45 л. - Высоту среза можно менять в диапазоне от 20 до 70 мм. - Имеет достаточно большую ширину захвата (38 см).


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
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Отзывы


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