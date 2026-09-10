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Газонокосилка электрическая Champion EM3411 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка электрическая Champion EM3411

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Газонокосилка электрическая Champion EM3411 - фото 1
Газонокосилка электрическая Champion EM3411 - фото 2
Газонокосилка электрическая Champion EM3411 - фото 3
Газонокосилка электрическая Champion EM3411 - фото 4
Газонокосилка электрическая Champion EM3411 - фото 5
Газонокосилка электрическая Champion EM3411 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3400
Мощность электрического двигателя, Вт
1000
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
30
Ширина скашивания
32
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
65
  • Газонокосилка электрическая Champion EM3411 - фото 1
  • Газонокосилка электрическая Champion EM3411 - фото 2
  • Газонокосилка электрическая Champion EM3411 - фото 3
  • Газонокосилка электрическая Champion EM3411 - фото 4
  • Газонокосилка электрическая Champion EM3411 - фото 5
  • Газонокосилка электрическая Champion EM3411 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
5 170 руб.  7 875 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 346447
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Рекомендуемая площадь обработки
200 м2
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3400
Мощность электрического двигателя, Вт
1000
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
30
Ширина скашивания
32
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
65
Регулировка высоты скашивания
нет
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
от сети
Габариты без упаковки, мм
1000?380?350 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х36х28
Вес, кг.
6.4

Описание товара Газонокосилка электрическая Champion EM3411

Электрическая газонокосилка CHAMPION EM3411 - предназначена для ухода за газоном на приусадебном участке. Особенности: Наличие разборной металлической рукоятки; Регулировка высоты среза; Материал травосборника: пластмасса + ткань.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые

Отзывы о товаре Газонокосилка электрическая Champion EM3411




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Рекомендуемая площадь обработки
200 м2
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3400
Мощность электрического двигателя, Вт
1000
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
30
Ширина скашивания
32
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
65
Регулировка высоты скашивания
нет
Развернуть
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
от сети
Габариты без упаковки, мм
1000?380?350 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая газонокосилка CHAMPION EM3411 - предназначена для ухода за газоном на приусадебном участке. Особенности: Наличие разборной металлической рукоятки; Регулировка высоты среза; Материал травосборника: пластмасса + ткань.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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