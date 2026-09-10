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Дрель Интерскол Д-16/850ЭР (438.1.0.00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель Интерскол Д-16/850ЭР (438.1.0.00)

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Дрель Интерскол Д-16/850ЭР (438.1.0.00) - фото 1
Дрель Интерскол Д-16/850ЭР (438.1.0.00) - фото 2
Дрель Интерскол Д-16/850ЭР (438.1.0.00) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Дрель Интерскол Д-16/850ЭР (438.1.0.00) - фото 1
  • Дрель Интерскол Д-16/850ЭР (438.1.0.00) - фото 2
  • Дрель Интерскол Д-16/850ЭР (438.1.0.00) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
5 110 руб.  6 074 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 345774
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Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
Размеры в упаковке, см
36х27х10
Вес, г.
110

Описание товара Дрель Интерскол Д-16/850ЭР (438.1.0.00)

Дрель-миксер ИНТЕРСКОЛ Д-16/850ЭР 438.1.0.00 используется для перемешивания строительных смесей и сверления отверстий. Она оснащена мощным двигателем, который рассчитан на работу в продолжительном режиме. Корпус редуктора выполнен из металла, что обеспечивает долгий срок службы инструмента и лучший отвод тепла. Максимальный диаметр сверления в стали составляет 16 мм.



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Отзывы о товаре Дрель Интерскол Д-16/850ЭР (438.1.0.00)




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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
Описание
Дрель-миксер ИНТЕРСКОЛ Д-16/850ЭР 438.1.0.00 используется для перемешивания строительных смесей и сверления отверстий. Она оснащена мощным двигателем, который рассчитан на работу в продолжительном режиме. Корпус редуктора выполнен из металла, что обеспечивает долгий срок службы инструмента и лучший отвод тепла. Максимальный диаметр сверления в стали составляет 16 мм.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, для бруса, 500 вт, 1 квт, мощные, быстрозажимные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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