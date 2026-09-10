Стабилизатор Powerman AVS 1000 C
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Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 343291
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Активная мощность
0.8 кВт
Мин. входное напряжение, В
150-280 В
Высота, см
12.6
Максимальное входное напряжение, В
280
Минимальное входное напряжение, В
150
Отображение информации
индикаторное
Полная мощность
1000 ВА
Установка
напольная/настенная
Ширина, см
12.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х29х23
Вес, кг.
17.2
Описание товара Стабилизатор Powerman AVS 1000 C
POWERMAN AVS 1000 C стабилизатор напряжения с дополнительной функцией мощного сетевого фильтра. В диапазоне напряжений сети 150В -280В обеспечивает выходное напряжение 220В ± 10% (198В - 242В). Предназначен для питания отдельных компьютерных и бытовых устройств в условиях нестабильности сетевого напряжения. Конструкция корпуса позволяет использовать стабилизатор как в настольном, так и в навесном положениях. Степень защиты - IP20.
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Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Активная мощность
0.8 кВт
Мин. входное напряжение, В
150-280 В
Высота, см
12.6
Максимальное входное напряжение, В
280
Минимальное входное напряжение, В
150
Отображение информации
индикаторное
Полная мощность
1000 ВА
Установка
напольная/настенная
Ширина, см
12.3
Страна производитель
Китай
POWERMAN AVS 1000 C стабилизатор напряжения с дополнительной функцией мощного сетевого фильтра. В диапазоне напряжений сети 150В -280В обеспечивает выходное напряжение 220В ± 10% (198В - 242В). Предназначен для питания отдельных компьютерных и бытовых устройств в условиях нестабильности сетевого напряжения. Конструкция корпуса позволяет использовать стабилизатор как в настольном, так и в навесном положениях. Степень защиты - IP20.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, 220В, цифровые, напольные
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, 220В, цифровые, напольные
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