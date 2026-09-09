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Стабилизатор Rucelf SDV-3-30000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стабилизатор Rucelf SDV-3-30000

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Стабилизатор Rucelf SDV-3-30000 - фото 1
Стабилизатор Rucelf SDV-3-30000 - фото 2
Стабилизатор Rucelf SDV-3-30000 - фото 3
Стабилизатор Rucelf SDV-3-30000 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
  • Стабилизатор Rucelf SDV-3-30000 - фото 1
  • Стабилизатор Rucelf SDV-3-30000 - фото 2
  • Стабилизатор Rucelf SDV-3-30000 - фото 3
  • Стабилизатор Rucelf SDV-3-30000 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 268593
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Характеристики

Бренд
RUCELF
Тип товара
Стабилизатор
Размеры в упаковке, см
88х50х50
Вес, кг.
87

Описание товара Стабилизатор Rucelf SDV-3-30000

Стабилизатор напряжения RUCELF SDV-3-30000 00000939 предназначен для профессионального использования на производственных предприятиях, в офисных центрах, дачных поселках и в различных учреждениях. Устройство эффективно предотвращает поломку дорогостоящего оборудования и прочей техники от сбоев в питающей сети. Прочный корпус стабилизатора надежно защищает все его внутренние узлы от повреждений, а наличие в нем дверцы с замком обеспечивает удобство их технического обслуживания.



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Отзывы о товаре Стабилизатор Rucelf SDV-3-30000




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
RUCELF
Тип товара
Стабилизатор
Описание
Стабилизатор напряжения RUCELF SDV-3-30000 00000939 предназначен для профессионального использования на производственных предприятиях, в офисных центрах, дачных поселках и в различных учреждениях. Устройство эффективно предотвращает поломку дорогостоящего оборудования и прочей техники от сбоев в питающей сети. Прочный корпус стабилизатора надежно защищает все его внутренние узлы от повреждений, а наличие в нем дверцы с замком обеспечивает удобство их технического обслуживания.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, 220В, цифровые, напольные
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