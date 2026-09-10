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Швейная машина Comfort 14 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Швейная машина Comfort 14

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Швейная машина Comfort 14 - фото 1
Швейная машина Comfort 14 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейные машины
  • Швейная машина Comfort 14 - фото 1
  • Швейная машина Comfort 14 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 341863
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Характеристики

Бренд
Generic Comfort
Тип товара
Швейные машины
USB порт
нет
Автоматический нитеобрезатель
нет
Выполнение петель
полуавтомат
Вышивальный блок в комплекте
нет
Дополнительный цвет/дизайн/рисунок
зеленый
ЖК-дисплей
нет
Кнопка Старт/Стоп
нет
Количество петель
1
Максимальная длина стежка
4 мм
Максимальная ширина стежка
5 мм
Максимальный подъем лапки
10 мм
Нитевдеватель
нет
Особенности
регулятор натяжения нити
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подсветка
есть
Подтип
электромеханическая
Реверс
да
Рукавная платформа
да
Ручка для переноски
да
Сенсорный дисплей
нет
Скорость шитья, ст/мин
450
Цвет
белый
Челнок
качающийся
Шитье двойной иглой
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х33х20
Вес, кг.
7

Описание товара Швейная машина Comfort 14

Лапки: универсальная, оверлочная, для потайной строчки, для выметывания петли. Строчки: прямая, прямая строчка со смещением влево, потайная подшивка низа. 11 швейных операций.

Отзывы о товаре Швейная машина Comfort 14




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Характеристики
Бренд
Generic Comfort
Тип товара
Швейные машины
USB порт
нет
Автоматический нитеобрезатель
нет
Выполнение петель
полуавтомат
Вышивальный блок в комплекте
нет
Дополнительный цвет/дизайн/рисунок
зеленый
ЖК-дисплей
нет
Кнопка Старт/Стоп
нет
Количество петель
1
Максимальная длина стежка
4 мм
Максимальная ширина стежка
5 мм
Развернуть
Максимальный подъем лапки
10 мм
Нитевдеватель
нет
Особенности
регулятор натяжения нити
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подсветка
есть
Подтип
электромеханическая
Реверс
да
Рукавная платформа
да
Ручка для переноски
да
Сенсорный дисплей
нет
Скорость шитья, ст/мин
450
Цвет
белый
Челнок
качающийся
Шитье двойной иглой
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Лапки: универсальная, оверлочная, для потайной строчки, для выметывания петли. Строчки: прямая, прямая строчка со смещением влево, потайная подшивка низа. 11 швейных операций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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