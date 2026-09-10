Швейная машина Comfort 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейные машины
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 341863
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Швейные машины
USB порт
нет
Автоматический нитеобрезатель
нет
Выполнение петель
полуавтомат
Вышивальный блок в комплекте
нет
Дополнительный цвет/дизайн/рисунок
зеленый
ЖК-дисплей
нет
Кнопка Старт/Стоп
нет
Количество петель
1
Максимальная длина стежка
4 мм
Максимальная ширина стежка
5 мм
Максимальный подъем лапки
10 мм
Нитевдеватель
нет
Особенности
регулятор натяжения нити
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подсветка
есть
Подтип
электромеханическая
Реверс
да
Рукавная платформа
да
Ручка для переноски
да
Сенсорный дисплей
нет
Скорость шитья, ст/мин
450
Цвет
белый
Челнок
качающийся
Шитье двойной иглой
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х33х20
Вес, кг.
7
Описание товара Швейная машина Comfort 14
Лапки: универсальная, оверлочная, для потайной строчки, для выметывания петли. Строчки: прямая, прямая строчка со смещением влево, потайная подшивка низа. 11 швейных операций.
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Теги товара: электромеханические
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Швейные машины
USB порт
нет
Автоматический нитеобрезатель
нет
Выполнение петель
полуавтомат
Вышивальный блок в комплекте
нет
Дополнительный цвет/дизайн/рисунок
зеленый
ЖК-дисплей
нет
Кнопка Старт/Стоп
нет
Количество петель
1
Максимальная длина стежка
4 мм
Максимальная ширина стежка
5 мм
Развернуть
Максимальный подъем лапки
10 мм
Нитевдеватель
нет
Особенности
регулятор натяжения нити
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подсветка
есть
Подтип
электромеханическая
Реверс
да
Рукавная платформа
да
Ручка для переноски
да
Сенсорный дисплей
нет
Скорость шитья, ст/мин
450
Цвет
белый
Челнок
качающийся
Шитье двойной иглой
нет
Страна производитель
Китай
Лапки: универсальная, оверлочная, для потайной строчки, для выметывания петли. Строчки: прямая, прямая строчка со смещением влево, потайная подшивка низа. 11 швейных операций.
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Теги товара: электромеханические
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Теги товара: электромеханические
Швейная машина Comfort 14 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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