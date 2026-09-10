Тонер-картридж Oki C831/841 10K (cyan)
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Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Oki
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C831, 841
Цвет
голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 334019
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Oki
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C831, 841
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х10
Вес, г.
740
Описание товара Тонер-картридж Oki C831/841 10K (cyan)
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Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Oki
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C831, 841
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Ценности нашего бренда. Внести свой вклад в развитие современного информационного общества. Воплотить ожидания и надежды заинтересованных лиц. Избавить клиентов от лишних хлопот и стать для них надежным и предпочитаемым партнером. Превратить OKI в международный бренд
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Тонер-картридж Oki C831/841 10K (cyan) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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