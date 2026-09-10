Тонер-картридж XEROX VL B600/605/610/615 HI 25.9K (106R03943)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
VL B600, 605, 610, 615
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 334959
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
VL B600, 605, 610, 615
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х13х13
Вес, г.
730
Описание товара Тонер-картридж XEROX VL B600/605/610/615 HI 25.9K (106R03943)
Xerox — технологический лидер, благодаря инновационным решениям которого во всём мире меняются принципы работы, взаимодействия и коммуникаций. Наша компания создаёт технологические решения для работы с информацией и документами дома, в офисе и на промышленных предприятиях и предлагает широкий выбор бумажной продукции: от белых офисных бумаг до специальных синтетических материалов. Также компания оказывает услуги по аутсорсингу документоёмких процессов и комплексных информационных проектов.
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Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
VL B600, 605, 610, 615
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Xerox — технологический лидер, благодаря инновационным решениям которого во всём мире меняются принципы работы, взаимодействия и коммуникаций. Наша компания создаёт технологические решения для работы с информацией и документами дома, в офисе и на промышленных предприятиях и предлагает широкий выбор бумажной продукции: от белых офисных бумаг до специальных синтетических материалов. Также компания оказывает услуги по аутсорсингу документоёмких процессов и комплексных информационных проектов.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Тонер-картридж XEROX VL B600/605/610/615 HI 25.9K (106R03943) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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