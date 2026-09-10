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Тостер Smeg TSF03RDEU красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тостер Smeg TSF03RDEU красный

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Тостер Smeg TSF03RDEU - фото 2
Тостер Smeg TSF03RDEU - фото 3
Тостер Smeg TSF03RDEU - фото 4
Тостер Smeg TSF03RDEU - фото 5
Тостер Smeg TSF03RDEU - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостер
  • Тостер Smeg TSF03RDEU - фото 1
  • Тостер Smeg TSF03RDEU - фото 2
  • Тостер Smeg TSF03RDEU - фото 3
  • Тостер Smeg TSF03RDEU - фото 4
  • Тостер Smeg TSF03RDEU - фото 5
  • Тостер Smeg TSF03RDEU - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 331538
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Тостер
Размеры в упаковке, см
38х38х27
Вес, кг.
5.7

Описание товара Тостер Smeg TSF03RDEU красный

Корпус из нержавеющей стали. 4 отделения для тостов. Автоматическая центровка ломтиков. 6 уровней поджаривания. Функции: подогрев, размораживание, багель. 2 съемных поддона из нержавеющей стали для сбора крошек. 2 независимые панели управления. Нескользящие ножки. Отдел для хранения шнура в днище. Размеры отделений для тостов (ВхШхГ): 110 х 147 х 36 мм.

Отзывы о товаре Тостер Smeg TSF03RDEU красный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Тостер
Описание
Корпус из нержавеющей стали. 4 отделения для тостов. Автоматическая центровка ломтиков. 6 уровней поджаривания. Функции: подогрев, размораживание, багель. 2 съемных поддона из нержавеющей стали для сбора крошек. 2 независимые панели управления. Нескользящие ножки. Отдел для хранения шнура в днище. Размеры отделений для тостов (ВхШхГ): 110 х 147 х 36 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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