Тостер Smeg TSF03RDEU красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 331538
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
38х38х27
Вес, кг.
5.7
Описание товара Тостер Smeg TSF03RDEU красный
Корпус из нержавеющей стали. 4 отделения для тостов. Автоматическая центровка ломтиков. 6 уровней поджаривания. Функции: подогрев, размораживание, багель. 2 съемных поддона из нержавеющей стали для сбора крошек. 2 независимые панели управления. Нескользящие ножки. Отдел для хранения шнура в днище. Размеры отделений для тостов (ВхШхГ): 110 х 147 х 36 мм.
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Корпус из нержавеющей стали. 4 отделения для тостов. Автоматическая центровка ломтиков. 6 уровней поджаривания. Функции: подогрев, размораживание, багель. 2 съемных поддона из нержавеющей стали для сбора крошек. 2 независимые панели управления. Нескользящие ножки. Отдел для хранения шнура в днище. Размеры отделений для тостов (ВхШхГ): 110 х 147 х 36 мм.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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