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Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EMSсеребро купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EMSсеребро

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Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EMSсеребро - фото 1
Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EMSсеребро - фото 2
Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EMSсеребро - фото 3
Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EMSсеребро - фото 4
Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EMSсеребро - фото 5
Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EMSсеребро - фото 6
Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EMSсеребро - фото 7
Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EMSсеребро - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1250
Цвет
серый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
Автоматическое центрирование; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания; Решетка для сэндвичей; Таймер
  • Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EMSсеребро - фото 1
  • Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EMSсеребро - фото 2
  • Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EMSсеребро - фото 3
  • Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EMSсеребро - фото 4
  • Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EMSсеребро - фото 5
  • Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EMSсеребро - фото 6
  • Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EMSсеребро - фото 7
  • Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EMSсеребро - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730665
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1250
Цвет
серый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
Автоматическое центрирование; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания; Решетка для сэндвичей; Таймер
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
Зажимная решетка для сэндвичей. Тостер имеет специальную функцию для приготовления сэндвичей, которую следует использовать только с данной решеткой. Вы сможете приготовить идеально поджаренные сэндвичи с различными начинками.
Габариты
226 x 180 x 348 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х33х24
Вес, кг.
6

Описание товара Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EMSсеребро

Тостер KitchenAid – это сочетание элегантного дизайна и высоких технологий, созданное для истинных ценителей утренних тостов. Эта модель, выполненная в стильном сером цвете, станет изысканным дополнением вашей кухни. Мощностью 1250 Вт тостер быстро и равномерно подрумянит ваши тосты, обеспечивая превосходный результат каждый раз. С устойчивым металлическим корпусом устройство гарантирует долгий срок службы и стабильную работу. Удобный функции автоматического центрирования обеспечивают равномерное подрумянивание с каждой стороны для идеального вкуса. Несмотря на отсутствие дисплея, управление тостером интуитивно понятно и легко. Тостер оснащен двумя отделениями, позволяющими приготовить одновременно до двух тостов – идеальное решение для завтрака с семьей или друзьями. Съемный поддон для крошек делает уход за устройством быстрым и простым, поддерживая чистоту на вашей кухне без лишних усилий. Функция регулировки степени обжаривания позволяет выбрать именно ту степень хрусткости, которую вы предпочитаете, тогда как кнопка отмены дает возможность моментально остановить процесс обжаривания. Звуковое оповещение сообщит о готовности тостов, чтобы вы могли заниматься другими делами, не переживая за своевременность их приготовления. Дополнительным плюсом станет решетка для подогрева булочек, позволяющая быстро разогреть выпечку без её пересыхания. Бренд KitchenAid известен своим вниманием к деталям и непревзойденным качеством, делая этот тостер надежным помощником в вашем доме.

Отзывы о товаре Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EMSсеребро




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1250
Цвет
серый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
да
Развернуть
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
Автоматическое центрирование; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания; Решетка для сэндвичей; Таймер
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
Зажимная решетка для сэндвичей. Тостер имеет специальную функцию для приготовления сэндвичей, которую следует использовать только с данной решеткой. Вы сможете приготовить идеально поджаренные сэндвичи с различными начинками.
Габариты
226 x 180 x 348 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер KitchenAid – это сочетание элегантного дизайна и высоких технологий, созданное для истинных ценителей утренних тостов. Эта модель, выполненная в стильном сером цвете, станет изысканным дополнением вашей кухни. Мощностью 1250 Вт тостер быстро и равномерно подрумянит ваши тосты, обеспечивая превосходный результат каждый раз. С устойчивым металлическим корпусом устройство гарантирует долгий срок службы и стабильную работу. Удобный функции автоматического центрирования обеспечивают равномерное подрумянивание с каждой стороны для идеального вкуса. Несмотря на отсутствие дисплея, управление тостером интуитивно понятно и легко. Тостер оснащен двумя отделениями, позволяющими приготовить одновременно до двух тостов – идеальное решение для завтрака с семьей или друзьями. Съемный поддон для крошек делает уход за устройством быстрым и простым, поддерживая чистоту на вашей кухне без лишних усилий. Функция регулировки степени обжаривания позволяет выбрать именно ту степень хрусткости, которую вы предпочитаете, тогда как кнопка отмены дает возможность моментально остановить процесс обжаривания. Звуковое оповещение сообщит о готовности тостов, чтобы вы могли заниматься другими делами, не переживая за своевременность их приготовления. Дополнительным плюсом станет решетка для подогрева булочек, позволяющая быстро разогреть выпечку без её пересыхания. Бренд KitchenAid известен своим вниманием к деталям и непревзойденным качеством, делая этот тостер надежным помощником в вашем доме.
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Отзывы


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