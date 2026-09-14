Top.Mail.Ru
Тостер Smeg TSF03BLEU черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тостер Smeg TSF03BLEU черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тостер Smeg TSF03BLEU черный - фото 1
Тостер Smeg TSF03BLEU черный - фото 2
Тостер Smeg TSF03BLEU черный - фото 3
Тостер Smeg TSF03BLEU черный - фото 4
Тостер Smeg TSF03BLEU черный - фото 5
Тостер Smeg TSF03BLEU черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2100
Цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
4
Количество тостов
4
Регулировка степени обжаривания
Да
  • Тостер Smeg TSF03BLEU черный - фото 1
  • Тостер Smeg TSF03BLEU черный - фото 2
  • Тостер Smeg TSF03BLEU черный - фото 3
  • Тостер Smeg TSF03BLEU черный - фото 4
  • Тостер Smeg TSF03BLEU черный - фото 5
  • Тостер Smeg TSF03BLEU черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730606
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Smeg
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2100
Цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
4
Количество тостов
4
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
поддон для крошек
Габариты
330 х 320 х 200 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х38х27
Вес, кг.
5.7

Описание товара Тостер Smeg TSF03BLEU черный

Мощность 2100 Вт; механическое управление; количество отделений 4; количество тостов на отделение 1; материал корпуса металл; регулировка степени поджаривания, экстра-подъем, подогрев, размораживание; кнопка стоп; поддон для крошек.

Отзывы о товаре Тостер Smeg TSF03BLEU черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Smeg
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2100
Цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
4
Количество тостов
4
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Развернуть
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
поддон для крошек
Габариты
330 х 320 х 200 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Мощность 2100 Вт; механическое управление; количество отделений 4; количество тостов на отделение 1; материал корпуса металл; регулировка степени поджаривания, экстра-подъем, подогрев, размораживание; кнопка стоп; поддон для крошек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тостер Smeg TSF03BLEU черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...