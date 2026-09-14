Тостер Smeg TSF03BLEU черный
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Характеристики
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2100
Цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
4
Количество тостов
4
Регулировка степени обжаривания
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730606
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Характеристики
Бренд
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2100
Цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
4
Количество тостов
4
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
поддон для крошек
Габариты
330 х 320 х 200 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х38х27
Вес, кг.
5.7
Описание товара Тостер Smeg TSF03BLEU черный
Мощность 2100 Вт; механическое управление; количество отделений 4; количество тостов на отделение 1; материал корпуса металл; регулировка степени поджаривания, экстра-подъем, подогрев, размораживание; кнопка стоп; поддон для крошек.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2100
Цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
4
Количество тостов
4
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
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Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
поддон для крошек
Габариты
330 х 320 х 200 мм
Страна производитель
Китай
Мощность 2100 Вт; механическое управление; количество отделений 4; количество тостов на отделение 1; материал корпуса металл; регулировка степени поджаривания, экстра-подъем, подогрев, размораживание; кнопка стоп; поддон для крошек.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, на 2 тоста, белые, черные
Теги товара: на 4 тоста, в металлическом корпусе
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, на 2 тоста, белые, черные
Теги товара: на 4 тоста, в металлическом корпусе
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