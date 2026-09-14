Top.Mail.Ru
Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EBK чугун купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EBK чугун

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EBK чугун - фото 1
Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EBK чугун - фото 2
Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EBK чугун - фото 3
Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EBK чугун - фото 4
Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EBK чугун - фото 5
Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EBK чугун - фото 6
Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EBK чугун - фото 7
Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EBK чугун - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1250
Цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
Звуковой сигнал; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания; Экстра-подъем
  • Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EBK чугун - фото 1
  • Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EBK чугун - фото 2
  • Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EBK чугун - фото 3
  • Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EBK чугун - фото 4
  • Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EBK чугун - фото 5
  • Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EBK чугун - фото 6
  • Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EBK чугун - фото 7
  • Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EBK чугун - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730667
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1250
Цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Звуковое оповещение
да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
Звуковой сигнал; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания; Экстра-подъем
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
решетка для подогрева булочек, поддон для крошек
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х33х24
Вес, кг.
6

Описание товара Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EBK чугун

Тостер KitchenAid – это элегантное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Его изысканный черный корпус, выполненный из прочного металла, не только придаст интерьеру стильный акцент, но и обеспечит долговечность и надежность в использовании. Оснащенный двумя отделениями, тостер KitchenAid позволяет одновременно поджаривать два тоста. Благодаря мощности в 1250 Вт, вы сможете быстро и равномерно подрумянивать хлеб до желаемой степени хруста. Удобная функция автоматического центрирования гарантирует равномерное обжаривание, а наличие регулировки степени обжаривания позволит достичь идеального результата для каждого по отдельности. Съемный поддон для крошек облегчает очистку устройства, поддерживая рабочую поверхность в чистоте. Кнопка отмены добавляет удобства, позволяя мгновенно остановить процесс поджаривания, когда это необходимо. Тостер также оснащен звуковым оповещением, сообщающим о готовности ваших тостов. Хотя модель и не имеет дисплея и решетки для подогрева булочек, её функциональность и простота в использовании превращают приготовление завтрака в легкое и приятное занятие. Этот тостер от KitchenAid весит 5,45 кг и идеально подойдет тем, кто ценит сочетание качества, стиля и практичности в кухонной технике.

Отзывы о товаре Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EBK чугун




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1250
Цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Звуковое оповещение
да
Автоматическое центрирование
да
Развернуть
Функции особенности
Звуковой сигнал; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания; Экстра-подъем
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
решетка для подогрева булочек, поддон для крошек
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер KitchenAid – это элегантное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Его изысканный черный корпус, выполненный из прочного металла, не только придаст интерьеру стильный акцент, но и обеспечит долговечность и надежность в использовании. Оснащенный двумя отделениями, тостер KitchenAid позволяет одновременно поджаривать два тоста. Благодаря мощности в 1250 Вт, вы сможете быстро и равномерно подрумянивать хлеб до желаемой степени хруста. Удобная функция автоматического центрирования гарантирует равномерное обжаривание, а наличие регулировки степени обжаривания позволит достичь идеального результата для каждого по отдельности. Съемный поддон для крошек облегчает очистку устройства, поддерживая рабочую поверхность в чистоте. Кнопка отмены добавляет удобства, позволяя мгновенно остановить процесс поджаривания, когда это необходимо. Тостер также оснащен звуковым оповещением, сообщающим о готовности ваших тостов. Хотя модель и не имеет дисплея и решетки для подогрева булочек, её функциональность и простота в использовании превращают приготовление завтрака в легкое и приятное занятие. Этот тостер от KitchenAid весит 5,45 кг и идеально подойдет тем, кто ценит сочетание качества, стиля и практичности в кухонной технике.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EBK чугун - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...