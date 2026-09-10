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Тостер Smeg TSF01SSEU нержавеющей стали купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тостер Smeg TSF01SSEU нержавеющей стали

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Тостер Smeg TSF01SSEU Стиль 50-х г.г, 2 ломтика, корпус из нержавеющей стали, 6 уровней поджаривания, хром - фото 1
Тостер Smeg TSF01SSEU Стиль 50-х г.г, 2 ломтика, корпус из нержавеющей стали, 6 уровней поджаривания, хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостер
  • Тостер Smeg TSF01SSEU Стиль 50-х г.г, 2 ломтика, корпус из нержавеющей стали, 6 уровней поджаривания, хром - фото 1
  • Тостер Smeg TSF01SSEU Стиль 50-х г.г, 2 ломтика, корпус из нержавеющей стали, 6 уровней поджаривания, хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 331537
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Тостер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х25х22
Вес, кг.
3.42

Описание товара Тостер Smeg TSF01SSEU нержавеющей стали

Корпус из нержавеющей стали. 2 отделения для тостов. Автоматическая центровка ломтиков. 6 уровней поджаривания. Функции: подогрев, размораживание, багель, отмена действия. Съемный поддон из нержавеющей стали для сбора крошек. Нескользящие ножки. Размеры отделений для тостов (ВхШхГ): 110 х 147 х 36 мм.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Тостер Smeg TSF01SSEU нержавеющей стали




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Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Тостер
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус из нержавеющей стали. 2 отделения для тостов. Автоматическая центровка ломтиков. 6 уровней поджаривания. Функции: подогрев, размораживание, багель, отмена действия. Съемный поддон из нержавеющей стали для сбора крошек. Нескользящие ножки. Размеры отделений для тостов (ВхШхГ): 110 х 147 х 36 мм.


Теги товара: белые
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Отзывы


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