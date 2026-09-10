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Мышь Crown CMM-937W Black-Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Crown CMM-937W Black-Grey

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Мышь Crown CMM-937W Black-Grey
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый, серый
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 330178
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Характеристики

Бренд
CROWN
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый, серый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
105x78x36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х3
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Crown CMM-937W Black-Grey

Мышка настолько комфортна, что ваши руки долго не устанут от работы. Она работает почти на всех поверхностях. Великолепный дизайн и матовая поверхность, приятная на ощупь, не оставит вас равнодушными.



Теги товара: С bluetooth, Белые

Отзывы о товаре Мышь Crown CMM-937W Black-Grey




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Характеристики
Бренд
CROWN
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый, серый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
105x78x36
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышка настолько комфортна, что ваши руки долго не устанут от работы. Она работает почти на всех поверхностях. Великолепный дизайн и матовая поверхность, приятная на ощупь, не оставит вас равнодушными.


Теги товара: С bluetooth, Белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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