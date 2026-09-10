Мышь Crown CMM-937W Black-Grey
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый, серый
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 330178
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый, серый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
105x78x36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х3
Вес, г.
150
Описание товара Мышь Crown CMM-937W Black-Grey
Мышка настолько комфортна, что ваши руки долго не устанут от работы. Она работает почти на всех поверхностях. Великолепный дизайн и матовая поверхность, приятная на ощупь, не оставит вас равнодушными.
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Теги товара: С bluetooth, Белые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый, серый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
105x78x36
Развернуть
Страна производитель
Китай
Мышка настолько комфортна, что ваши руки долго не устанут от работы. Она работает почти на всех поверхностях. Великолепный дизайн и матовая поверхность, приятная на ощупь, не оставит вас равнодушными.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: С bluetooth, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: С bluetooth, Белые
Мышь Crown CMM-937W Black-Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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