Отпариватель ручной Kelli KL-317
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Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб.
В наличии
Код товара: 329885
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 060 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
26х24х12
Вес, г.
850
Описание товара Отпариватель ручной Kelli KL-317
Отпариватель ручной Kelli KL-317 удаляет неприятные запахи, сложные пятна, бактерии, при этом сохраняя ткань в первостепенном виде, не повреждая ее. Имеет особенности: вертикальное отпаривание, световой индикатор работы, сильный и стабильный выброс пара, 2 сменные насадки. Модель представлена в различном цветовом оформлении без возможности выбора.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
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Отпариватель ручной Kelli KL-317 удаляет неприятные запахи, сложные пятна, бактерии, при этом сохраняя ткань в первостепенном виде, не повреждая ее. Имеет особенности: вертикальное отпаривание, световой индикатор работы, сильный и стабильный выброс пара, 2 сменные насадки. Модель представлена в различном цветовом оформлении без возможности выбора.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Купить Отпариватель ручной Kelli KL-317 - по цене 1060 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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