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Отпариватель ручной Scarlett SC-GS135S10 фиолетовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель ручной Scarlett SC-GS135S10 фиолетовый

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Отпариватель ручной Scarlett SC-GS135S10 фиолетовый - фото 1
Отпариватель ручной Scarlett SC-GS135S10 фиолетовый - фото 2
Отпариватель ручной Scarlett SC-GS135S10 фиолетовый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
  • Отпариватель ручной Scarlett SC-GS135S10 фиолетовый - фото 1
  • Отпариватель ручной Scarlett SC-GS135S10 фиолетовый - фото 2
  • Отпариватель ручной Scarlett SC-GS135S10 фиолетовый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 370392
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Отпариватель ручной Scarlett SC-GS135S10 фиолетовый
2 030 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Отпариватель
Размеры в упаковке, см
19х16х14
Вес, кг.
1.25

Описание товара Отпариватель ручной Scarlett SC-GS135S10 фиолетовый

Привести одежду в надлежащий вид, убрать складки, расправить рюши и многое другое можно с помощью отпаривателя ручного SCARLETT SC-GS135S10. Данная модель оборудована съемным резервуаром на 0,28 л. Мощность в 1500 Вт гарантирует пользователю великолепную производительность. Отпариватель обладает корпусом из качественного пластика, а специальный утюжок выполнен из стали.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной Scarlett SC-GS135S10 фиолетовый




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Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Отпариватель
Описание
Привести одежду в надлежащий вид, убрать складки, расправить рюши и многое другое можно с помощью отпаривателя ручного SCARLETT SC-GS135S10. Данная модель оборудована съемным резервуаром на 0,28 л. Мощность в 1500 Вт гарантирует пользователю великолепную производительность. Отпариватель обладает корпусом из качественного пластика, а специальный утюжок выполнен из стали.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отпариватель ручной Scarlett SC-GS135S10 фиолетовый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2030 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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