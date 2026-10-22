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Отпариватель напольный Scarlett SC-GS130S08 белый с черным купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель напольный Scarlett SC-GS130S08 белый с черным

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Отпариватель напольный Scarlett SC-GS130S08 белый с черным - фото 1
Отпариватель напольный Scarlett SC-GS130S08 белый с черным - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
  • Отпариватель напольный Scarlett SC-GS130S08 белый с черным - фото 1
  • Отпариватель напольный Scarlett SC-GS130S08 белый с черным - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб. 
Начислим 63 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 449154
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Отпариватель напольный Scarlett SC-GS130S08 белый с черным
3 920 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Отпариватели
Размеры в упаковке, см
68х51х35
Вес, кг.
4

Описание товара Отпариватель напольный Scarlett SC-GS130S08 белый с черным

Вертикальный отпариватель SC-GS130S08 - простое и удобное решение для тех, кто заботится о своей одежде. Этот прибор позволяет осуществлять профессиональный уход за вещами в домашних условиях: в набор аксессуаров входят щётка для шерстяных и деликатных изделий и рукавица для защиты руки, Благодаря ступенчатой регулировке силы пара выбрать подходящий режим максимально легко. С помощью SC-GS130S08 возможно разглаживание оборок и рюш, устранение неприятных запахов, дезинфекция одежды, а также работа со сложными тканями: бархат, вельвет, шелк, кружева.2-х колесная система обеспечивает максимальное удобство при перемещении.

Отзывы о товаре Отпариватель напольный Scarlett SC-GS130S08 белый с черным




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Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Отпариватели
Описание
Вертикальный отпариватель SC-GS130S08 - простое и удобное решение для тех, кто заботится о своей одежде. Этот прибор позволяет осуществлять профессиональный уход за вещами в домашних условиях: в набор аксессуаров входят щётка для шерстяных и деликатных изделий и рукавица для защиты руки, Благодаря ступенчатой регулировке силы пара выбрать подходящий режим максимально легко. С помощью SC-GS130S08 возможно разглаживание оборок и рюш, устранение неприятных запахов, дезинфекция одежды, а также работа со сложными тканями: бархат, вельвет, шелк, кружева.2-х колесная система обеспечивает максимальное удобство при перемещении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отпариватель напольный Scarlett SC-GS130S08 белый с черным - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3920 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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