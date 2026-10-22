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Отпариватель напольный Scarlett SC-GS130S09 1900Вт фиолетовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель напольный Scarlett SC-GS130S09 1900Вт фиолетовый

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Отпариватель напольный Scarlett SC-GS130S09 1900Вт фиолетовый - фото 1
Отпариватель напольный Scarlett SC-GS130S09 1900Вт фиолетовый - фото 2
Отпариватель напольный Scarlett SC-GS130S09 1900Вт фиолетовый - фото 3
Отпариватель напольный Scarlett SC-GS130S09 1900Вт фиолетовый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
  • Отпариватель напольный Scarlett SC-GS130S09 1900Вт фиолетовый - фото 1
  • Отпариватель напольный Scarlett SC-GS130S09 1900Вт фиолетовый - фото 2
  • Отпариватель напольный Scarlett SC-GS130S09 1900Вт фиолетовый - фото 3
  • Отпариватель напольный Scarlett SC-GS130S09 1900Вт фиолетовый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 460 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 412356
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Отпариватель напольный Scarlett SC-GS130S09 1900Вт фиолетовый
5 460 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Отпариватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
97х45х36
Вес, кг.
5.27

Описание товара Отпариватель напольный Scarlett SC-GS130S09 1900Вт фиолетовый

Отпариватель SC-GS130S09 - удобное приспособление, позволяющее привести любую одежду в порядок. Этот прибор позволяет осуществлять профессиональный уход за вещами в домашних условиях: в набор аксессуаров входят щетка для шерстяных и деликатных изделий, рукавица для защиты руки. Гладильная доска в комплекте.

Отзывы о товаре Отпариватель напольный Scarlett SC-GS130S09 1900Вт фиолетовый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Отпариватель
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель SC-GS130S09 - удобное приспособление, позволяющее привести любую одежду в порядок. Этот прибор позволяет осуществлять профессиональный уход за вещами в домашних условиях: в набор аксессуаров входят щетка для шерстяных и деликатных изделий, рукавица для защиты руки. Гладильная доска в комплекте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отпариватель напольный Scarlett SC-GS130S09 1900Вт фиолетовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5460 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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