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Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9295 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9295

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Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9295 - фото 1
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9295 - фото 2
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9295 - фото 3
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9295 - фото 4
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Мощность, Вт
1950
Максимальная подача пара, г/мин
35
Объём резервуара для воды
2.2
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Максимальное давление пара, бар
1
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
ворсовая щётка
Съемный резервуар для воды
да
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9295 - фото 1
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9295 - фото 2
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9295 - фото 3
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9295 - фото 4
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9295 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 900 руб. 
Начислим 127 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 690403
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9295
7 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватель
Время непрерывной работы, мин
150
Длина, м
22
Дополнительный цвет
черный
Намотка сетевого шнура
нет
Прочее
функция капля-стоп, противокапельная система, самоочистка от накипи
Серия
Kitfort КТ-9295
Страна производства
Китай
Температура пара, °С
100
Функции и особенности
индикация включения, индикация отсутствия воды, индикация необходимости долива воды, индикация готовности к работе
Основной цвет
белый
Комплектация
отпариватель, держатель утюжка, телескопическая стойка, чехол гладильной доски, ворсовая щетка, нижняя часть гладильной доски, вешалка, крышка резервуара для воды c фильтром, резервуар для воды, защитная варежка, руководство по эксплуатации, верхняя часть гладильной доски
Мощность, Вт
1950
Максимальная подача пара, г/мин
35
Объём резервуара для воды
2.2
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Максимальное давление пара, бар
1
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
ворсовая щётка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
нет
Длина парового шланга
1.5
Длина сетевого шнура
1.4
Габаритные размеры), см
158х21х31
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х40х32
Вес, кг.
5.9

Описание товара Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9295

Отпариватель КТ-9295 позволяет быстро прогладить любые вещи и изделия из текстиля. В отличие от утюгов, которыми гладят ткани и одежду, расположенные горизонтально, отпаривателем обрабатывают одежду и ткани, расположенные вертикально. На вешалку отпаривателя можно повесить рубашки и другую одежду, а на вешалку с прищепками — брюки и юбки. Также вешалку с одеждой можно закрепить на отпаривателе, повесив её на вешалку с прищепками или крючки на вешалке отпаривателя. Нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» включает и циклически переключает режимы работы и уровень подачи пара: сухая глажка, отпаривание с минимальным уровнем подачи пара, отпаривание со средним уровнем подачи пара и отпаривание с максимальным уровнем подачи пара.

Отзывы о товаре Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9295




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватель
Время непрерывной работы, мин
150
Длина, м
22
Дополнительный цвет
черный
Намотка сетевого шнура
нет
Прочее
функция капля-стоп, противокапельная система, самоочистка от накипи
Серия
Kitfort КТ-9295
Страна производства
Китай
Температура пара, °С
100
Функции и особенности
индикация включения, индикация отсутствия воды, индикация необходимости долива воды, индикация готовности к работе
Основной цвет
белый
Развернуть
Комплектация
отпариватель, держатель утюжка, телескопическая стойка, чехол гладильной доски, ворсовая щетка, нижняя часть гладильной доски, вешалка, крышка резервуара для воды c фильтром, резервуар для воды, защитная варежка, руководство по эксплуатации, верхняя часть гладильной доски
Мощность, Вт
1950
Максимальная подача пара, г/мин
35
Объём резервуара для воды
2.2
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Максимальное давление пара, бар
1
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
ворсовая щётка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
нет
Длина парового шланга
1.5
Длина сетевого шнура
1.4
Габаритные размеры), см
158х21х31
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель КТ-9295 позволяет быстро прогладить любые вещи и изделия из текстиля. В отличие от утюгов, которыми гладят ткани и одежду, расположенные горизонтально, отпаривателем обрабатывают одежду и ткани, расположенные вертикально. На вешалку отпаривателя можно повесить рубашки и другую одежду, а на вешалку с прищепками — брюки и юбки. Также вешалку с одеждой можно закрепить на отпаривателе, повесив её на вешалку с прищепками или крючки на вешалке отпаривателя. Нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» включает и циклически переключает режимы работы и уровень подачи пара: сухая глажка, отпаривание с минимальным уровнем подачи пара, отпаривание со средним уровнем подачи пара и отпаривание с максимальным уровнем подачи пара.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9295 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7900 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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