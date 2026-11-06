Флешка SmartBuy Paean 16GB White (SB16GBPN-W)
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Характеристики
Описание товара Флешка SmartBuy Paean 16GB White (SB16GBPN-W)
Память USB Flash Smartbuy Paean [SB16GBPN-W] - компактный накопитель данных, на котором вы сможете переносить нужную для вас информацию в электронном виде: отсканированные документы, музыку, видеоролики, изображения, установщики приложений и видеоигр. Модель располагает 16 ГБ свободной памяти - такого объема достаточно для хранения собственной коллекции фото или любимого плейлиста. Устройство оборудовано коннектором USB 2.0, который также совместим с передовым стандартом USB 3.0. Флешка имеет классическую белую расцветку корпуса, которая придется по вкусу любому пользователю. Память USB Flash Smartbuy Paean [SB16GBPN-W] стала обладательницей стандартной прямоугольной формы корпуса, благодаря которой она легко устанавливается и извлекается из компьютерного устройства. Обтекаемые линии и скругленные грани вызывают приятные тактильные ощущения, когда вы берете этот накопитель данных в руку. Небольшое отверстие позволит вам оснастить эту флешку шнурком или стильным брелком. Колпачок убережет коннектор от поломки и преждевременного износа.
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