Top.Mail.Ru
Флешка SmartBuy Paean 16GB White (SB16GBPN-W) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флешка SmartBuy Paean 16GB White (SB16GBPN-W)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Флешка SmartBuy Paean 16GB White (SB16GBPN-W)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
590 руб.  670 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 328702
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка SmartBuy Paean 16GB White (SB16GBPN-W)
590 руб. -12%
670 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка SmartBuy Paean 16GB White (SB16GBPN-W)

Память USB Flash Smartbuy Paean [SB16GBPN-W] - компактный накопитель данных, на котором вы сможете переносить нужную для вас информацию в электронном виде: отсканированные документы, музыку, видеоролики, изображения, установщики приложений и видеоигр. Модель располагает 16 ГБ свободной памяти - такого объема достаточно для хранения собственной коллекции фото или любимого плейлиста. Устройство оборудовано коннектором USB 2.0, который также совместим с передовым стандартом USB 3.0. Флешка имеет классическую белую расцветку корпуса, которая придется по вкусу любому пользователю. Память USB Flash Smartbuy Paean [SB16GBPN-W] стала обладательницей стандартной прямоугольной формы корпуса, благодаря которой она легко устанавливается и извлекается из компьютерного устройства. Обтекаемые линии и скругленные грани вызывают приятные тактильные ощущения, когда вы берете этот накопитель данных в руку. Небольшое отверстие позволит вам оснастить эту флешку шнурком или стильным брелком. Колпачок убережет коннектор от поломки и преждевременного износа.

Отзывы о товаре Флешка SmartBuy Paean 16GB White (SB16GBPN-W)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
Память USB Flash Smartbuy Paean [SB16GBPN-W] - компактный накопитель данных, на котором вы сможете переносить нужную для вас информацию в электронном виде: отсканированные документы, музыку, видеоролики, изображения, установщики приложений и видеоигр. Модель располагает 16 ГБ свободной памяти - такого объема достаточно для хранения собственной коллекции фото или любимого плейлиста. Устройство оборудовано коннектором USB 2.0, который также совместим с передовым стандартом USB 3.0. Флешка имеет классическую белую расцветку корпуса, которая придется по вкусу любому пользователю. Память USB Flash Smartbuy Paean [SB16GBPN-W] стала обладательницей стандартной прямоугольной формы корпуса, благодаря которой она легко устанавливается и извлекается из компьютерного устройства. Обтекаемые линии и скругленные грани вызывают приятные тактильные ощущения, когда вы берете этот накопитель данных в руку. Небольшое отверстие позволит вам оснастить эту флешку шнурком или стильным брелком. Колпачок убережет коннектор от поломки и преждевременного износа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SmartBuy Paean 16GB White (SB16GBPN-W) - данный товар вы можете купить по цене 590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...