Мясорубка Белвар КЭМ-36/220-4-33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубка
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
1000
Мощность при блокировке вала
1000
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальная производительность, кг/мин
0.6
Соковыжималка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 327541
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мясорубка
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
1000
Мощность при блокировке вала
1000
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальная производительность, кг/мин
0.6
Мытье в посудомоечной машине
да
Соковыжималка
да
Материал лотка
пластик
Комплектация
насадка для формовки печенья,насадка для драников,соковыжималка,насадка для приготовления колбас,насадка для мелкой терки,насадка для шинковки,насадка для крупной терки
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
30х24х24
Вес, кг.
4.05
Описание товара Мясорубка Белвар КЭМ-36/220-4-33
Мясорубка электрическая БЕЛВАР КЭМ-36/220-4-33; Мощность: 220 Вт; Мощность при блокировке вала: 1000 Вт; Производительность: 0.6 кг/мин; Реверс: есть; Защита от перегрузки: есть; Материал корпуса: пластик; Насадки: диск для фарша, для домашней колбасы, для печенья, для профилирования теста, для драников
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мясорубка
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
1000
Мощность при блокировке вала
1000
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальная производительность, кг/мин
0.6
Мытье в посудомоечной машине
да
Соковыжималка
да
Материал лотка
пластик
Комплектация
насадка для формовки печенья,насадка для драников,соковыжималка,насадка для приготовления колбас,насадка для мелкой терки,насадка для шинковки,насадка для крупной терки
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Страна производитель
Беларусь
Мясорубка электрическая БЕЛВАР КЭМ-36/220-4-33; Мощность: 220 Вт; Мощность при блокировке вала: 1000 Вт; Производительность: 0.6 кг/мин; Реверс: есть; Защита от перегрузки: есть; Материал корпуса: пластик; Насадки: диск для фарша, для домашней колбасы, для печенья, для профилирования теста, для драников
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
Мясорубка Белвар КЭМ-36/220-4-33 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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