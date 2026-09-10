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Кронштейн для телевизора Kromax IDEAL-5 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для телевизора Kromax IDEAL-5 белый

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Кронштейн для телевизора Kromax IDEAL-5 белый - фото 1
Кронштейн для телевизора Kromax IDEAL-5 белый - фото 2
Кронштейн для телевизора Kromax IDEAL-5 белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
18-47
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
35
  • Кронштейн для телевизора Kromax IDEAL-5 белый - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Kromax IDEAL-5 белый - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Kromax IDEAL-5 белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
710 руб.  1 376 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325499
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Характеристики

Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100 мм, 200x100 мм, 200x200 мм
Цвет
белый
Диагональ телевизора, дюйм
18-47
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х18х3
Вес, г.
690

Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax IDEAL-5 белый

Настенный кронштейн для телевизора KROMAX IDEAL-5 надёжно удержит экран размером 15-47 дюйма и весом 35 кг. Простая и интуитивно понятная конструкция крепления идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Кронштейн подходит для большинства моделей телевизоров популярных брендов.Крепёжные отверстия изготовлены по международному универсальному стандарту VESA.В комплектацию кронштейна входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации кронштейн демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Kromax IDEAL-5 белый




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Характеристики
Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100 мм, 200x100 мм, 200x200 мм
Цвет
белый
Диагональ телевизора, дюйм
18-47
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Описание
Настенный кронштейн для телевизора KROMAX IDEAL-5 надёжно удержит экран размером 15-47 дюйма и весом 35 кг. Простая и интуитивно понятная конструкция крепления идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Кронштейн подходит для большинства моделей телевизоров популярных брендов.Крепёжные отверстия изготовлены по международному универсальному стандарту VESA.В комплектацию кронштейна входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации кронштейн демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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