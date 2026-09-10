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Кронштейн для телевизора Kromax IDEAL-5 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для телевизора Kromax IDEAL-5 черный

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Кронштейн для телевизора Kromax IDEAL-5 черный - фото 1
Кронштейн для телевизора Kromax IDEAL-5 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
15-47
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
35
  • Кронштейн для телевизора Kromax IDEAL-5 черный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Kromax IDEAL-5 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
760 руб.  1 376 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325381
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Характеристики

Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75х75, 200х200, 200х100, 50х50
Диагональ телевизора, дюйм
15-47
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х18х3
Вес, г.
690

Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax IDEAL-5 черный

Фиксированный кронштейн для LED/LCD и плазменных телевизоров с диагональю экрана от 15 до 47 дюймов (38-120 см) и максимальным весом 40 кг.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Kromax IDEAL-5 черный




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Характеристики
Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75х75, 200х200, 200х100, 50х50
Диагональ телевизора, дюйм
15-47
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Описание
Фиксированный кронштейн для LED/LCD и плазменных телевизоров с диагональю экрана от 15 до 47 дюймов (38-120 см) и максимальным весом 40 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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