FM-трансмиттер Ritmix FMT-A775 Black
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Характеристики
Тип товара
FM-трансмиттер
Тип экрана
монохромный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 321951
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Характеристики
Бренд
Тип товара
FM-трансмиттер
Тип экрана
монохромный
USB
да
Размеры в упаковке, см
15х4х3
Вес, г.
40
Описание товара FM-трансмиттер Ritmix FMT-A775 Black
Ritmix FMT-A775 – это устройство «2 в 1», объединяющее Bluetooth FM-трансмиттер с автомобильной USB-зарядкой 5В 2,1А. Подходит для любого устройства, имеющего возможность зарядки от USB, будь то плеер, смартфон, планшет или навигатор. FM-трансмиттер предназначен для передачи аудиокомпозиций на автомобильный FM-приёмник через Bluetooth-соединение, с карты MicroSD, через USB или с подключенного через линейный вход внешнего устройства (плеера, телефона, смартфона, планшета).
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Ritmix FMT-A775 – это устройство «2 в 1», объединяющее Bluetooth FM-трансмиттер с автомобильной USB-зарядкой 5В 2,1А. Подходит для любого устройства, имеющего возможность зарядки от USB, будь то плеер, смартфон, планшет или навигатор. FM-трансмиттер предназначен для передачи аудиокомпозиций на автомобильный FM-приёмник через Bluetooth-соединение, с карты MicroSD, через USB или с подключенного через линейный вход внешнего устройства (плеера, телефона, смартфона, планшета).
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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