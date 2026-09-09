Картридж лазерный HP 207X W2211X голубой
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Pro M255
Цвет
голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 319509
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Pro M255
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х11х9
Вес, г.
750
Описание товара Картридж лазерный HP 207X W2211X голубой
Оригинальный лазерный картридж повышенной емкости HP 207X W2211X голубого цвета. Ресурс — 2450 страниц. Для лазерных принтеров и МФУ HP: LaserJet Pro M255/MFP M282.
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Pro M255
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Оригинальный лазерный картридж повышенной емкости HP 207X W2211X голубого цвета. Ресурс — 2450 страниц. Для лазерных принтеров и МФУ HP: LaserJet Pro M255/MFP M282.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung
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