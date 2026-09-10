Тонер-картридж Kyocera TK-440 (1T02F70EU0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-6950DN
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 388883
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-6950DN
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х16х13
Вес, кг.
1.21
Описание товара Тонер-картридж Kyocera TK-440 (1T02F70EU0)
Картридж лазерный Kyocera TK 440 с черным тонером рассчитан на использование с принтером Kyocera FS-6950DN. Он отличается надежностью конструкции и ресурсом до 15000 страниц формата A4. Лазерная технология печати позволяет получать качественные отпечатки, устойчивые к стиранию и выцветанию. Оригинальное расходное устройство – залог четкой печати и длительной работы принтера. Оснащенный надежными компонентами, тонер-картридж Kyocera TK 440 гарантирует высококачественную печать и бесперебойную работу на протяжении всего срока эксплуатации.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-6950DN
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Картридж лазерный Kyocera TK 440 с черным тонером рассчитан на использование с принтером Kyocera FS-6950DN. Он отличается надежностью конструкции и ресурсом до 15000 страниц формата A4. Лазерная технология печати позволяет получать качественные отпечатки, устойчивые к стиранию и выцветанию. Оригинальное расходное устройство – залог четкой печати и длительной работы принтера. Оснащенный надежными компонентами, тонер-картридж Kyocera TK 440 гарантирует высококачественную печать и бесперебойную работу на протяжении всего срока эксплуатации.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Тонер-картридж Kyocera TK-440 (1T02F70EU0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тонер-картридж Kyocera TK-440 (1T02F70EU0)