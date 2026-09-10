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Тонер-картридж Kyocera TK-440 (1T02F70EU0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер-картридж Kyocera TK-440 (1T02F70EU0)

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Тонер-картридж Kyocera TK-440 (1T02F70EU0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-6950DN
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 388883
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-6950DN
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х16х13
Вес, кг.
1.21

Описание товара Тонер-картридж Kyocera TK-440 (1T02F70EU0)

Картридж лазерный Kyocera TK 440 с черным тонером рассчитан на использование с принтером Kyocera FS-6950DN. Он отличается надежностью конструкции и ресурсом до 15000 страниц формата A4. Лазерная технология печати позволяет получать качественные отпечатки, устойчивые к стиранию и выцветанию. Оригинальное расходное устройство – залог четкой печати и длительной работы принтера. Оснащенный надежными компонентами, тонер-картридж Kyocera TK 440 гарантирует высококачественную печать и бесперебойную работу на протяжении всего срока эксплуатации.

Отзывы о товаре Тонер-картридж Kyocera TK-440 (1T02F70EU0)




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-6950DN
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж лазерный Kyocera TK 440 с черным тонером рассчитан на использование с принтером Kyocera FS-6950DN. Он отличается надежностью конструкции и ресурсом до 15000 страниц формата A4. Лазерная технология печати позволяет получать качественные отпечатки, устойчивые к стиранию и выцветанию. Оригинальное расходное устройство – залог четкой печати и длительной работы принтера. Оснащенный надежными компонентами, тонер-картридж Kyocera TK 440 гарантирует высококачественную печать и бесперебойную работу на протяжении всего срока эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж Kyocera TK-440 (1T02F70EU0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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